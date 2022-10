Rentrée scolaire 2022-2023 : « Il faut assurer le fonctionnement des écoles dans cette situation d’insécurité », Ibrahim Sanon

A la faveur de la rentrée scolaire 2022-2023, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et la Promotion des langues nationales, Ibrahim Sanon, a accordé une interview à Sidwaya, le mardi 4 octobre 2022 à Ouagadougou. Ainsi, il a fait l’état des lieux du système éducatif et donné des objectifs poursuivis par son département.

Sidwaya (S) : Pouvez-vous nous faire le point des écoles fermées à ce jour ?

Ibrahim Sanon (I.S.) : A la date d’aujourd’hui, c’est trop tôt de faire un point exhaustif des écoles fermées au Burkina Faso. Mais depuis fin mai 2022, nous avions 4 258 établissements fermés dont 58 du préscolaire, 3 725 du primaire et 475 du post-primaire et secondaire. La fermeture de ces établissements a affecté 708 341 élèves ainsi que 2 763 enseignants. A la date du 3 octobre 2022, on avait 76 communes dont les infrastructures scolaires sont totalement fermées, d’ici la fin de la semaine nous ferons un point plus exhaustif.

S : Avec la crise sécuritaire, de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation. Quelles sont vos stratégies pour réussir l’éducation en situation d’urgence cette année?

I.S. : Nous avons la stratégie nationale de l’éducation en situation d’urgence qui sera mise en œuvre tout au long de l’année scolaire. Pour cette année scolaire 2022-2023, nous comptons poursuivre sa mise en œuvre à travers de nombreux programmes d’éducation par la radio et par d’autres médias. Dans ce cadre, nous allons faire des cours de rattrapage. Nous avons aussi prévu ce que nous avons appelé des curricula ESU (Education en situation d’urgence) qui sont en réalité des curricula réduits.

Il y a des cours de soutien pour les élèves qui n’ont pas bénéficié d’une année scolaire normale. Nous avons aussi un ensemble d’approches pédagogiques inclusives que nous développons au profit des enfants. Nous avons beaucoup d’élèves déplacés internes. Ces élèves se déplacent vers les zones beaucoup plus sécurisées.

Et au niveau de ces zones sécurisées, nous avons besoin d’élargir l’offre éducative à travers la construction de nouvelles infrastructures, notamment les espaces temporaires d’apprentissage et le renforcement de l’équipement des infrastructures éducatives existantes en tables-bancs. Nous avons également un programme d’inscription de cent mille enfants en situation de rupture scolaire.

S : Pour cette rentrée, quelles sont les priorités de votre département ministériel ?

I.S. : Les priorités de notre département sont nombreuses, mais nous allons ébaucher quelques-unes. Il faut assurer le fonctionnement de l’ensemble des écoles dans cette situation d’insécurité. Ainsi, il faut assurer la réalisation des salles de classe complémentaires et leur équipement. Pour cette année, nous allons assurer la prise en charge des enseignants communautaires (120 000 F CFA) pour soutenir les communautés qui ont recruté des enseignants pour l’éducation des enfants.

En plus, il faut ajouter l’organisation des examens scolaires qui est un défi chaque année. Le ministère a organisé le certificat supérieur d’aptitude pédagogique, les admis doivent être reclassés avant la fin de l’année avec la situation que le pays connait nous nous demandons à quelle allure les choses vont se dérouler. Il y a également l’apurement des dettes des faitières et le paiement de l’arriérée des frais de vacation et la poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux.

S : Avec les incertitudes qui ont émaillé cette nouvelle rentrée, quel est votre message pour tous les acteurs de l’éducation ?

I.S. : A l’ endroit de l’ensemble des acteurs du système éducatif, nous demandons leurs contributions et engagements pour l’année scolaire 2022-2023. Nous savons que notre école traverse de nombreuses difficultés. C’est ensemble que nous pourrons accompagner le système éducatif. Ainsi, j’invite les acteurs à tous les niveaux de responsabilité à l’engagement pour la réussite de cette année scolaire.

Interview réalisée par Evariste YODA