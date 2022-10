Ministère de la Fonction publique : le guide d’élaboration de bilan social validé

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a tenu un atelier de validation du guide méthodologique d’élaboration de bilan social, le mardi 04 octobre 2022, à Ouagadougou.

Pour l’amélioration de la qualité des ressources humaines dans les institutions, ministères publics, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a tenu un atelier de validation d’un guide méthodologique d’élaboration de bilan social, le mardi 04 octobre 2022, à Ouagadougou. Le document a été rédigé avec les représentants des directions des ressources humaines des ministères et institutions publics, ainsi qu’avec des personnes-ressources. Cet atelier a consisté à la validation du document qui est le guide. Pour le chef de département du développement de la politique des ressources humaines au sein du secrétariat permanent de la modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance, Rodrigue Oublibiga, c’est le rôle régalien du secrétariat permanent de participer à l’amélioration de la gestion des ressources humaines par la conception et la proposition d’outils à l’endroit des gestionnaires des ressources humaines des ministères et institutions publics pour contribuer à améliorer, de façon conséquente, la gestion des ressources humaines. Il a également ajouté que ledit guide est destiné à tous les ministères et les institutions publics, les établissements publics, les collectivités territoriales.

Le document présente les conditions de travail des agents, la relation avec la hiérarchie, les accidents de travail, la vie en général d’un agent au sein de l’organisation. Le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, Hamidou Sawadogo, a souligné le bien-fondé de l’implémentation de ce document qui servira de guide dans les différents départements ministériels et institutionnels. A cette occasion, il a invité les participants à faire des apports afin d’améliorer le contenu. L’importance de ce guide est de permettre aux gestionnaires des ressources humaines de disposer d’outils modernes pour la gestion de leur personnel, d’harmoniser les pratiques d’élaboration de bilan social.

Soumaila BONKOUNGOU

Gustave KONATE (Stagiaire)