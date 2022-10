Rentrée scolaire 2022-2023 dans les Hauts-Bassins : 1 000 élèves déplacés internes à « caser »

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, a effectué une visite dans quelques établissements scolaires de la ville de Bobo-Dioulasso, le mercredi 5 octobre 2022. L’objectif de cette visite était de soutenir et encourager les acteurs de l’éducation.

Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, a choisi la journée mondiale de l’enseignant, célébrée chaque 5 octobre, pour prendre le pouls de la rentrée scolaire 2022-2023, effectuée le 3 octobre dernier. Tour à tour, le gouverneur s’est rendu au Lycée Ouézzin-Coulibaly (LOC), au Centre d’éveil et d’éducation préscolaire public Dembagnouma ainsi qu’à l’école primaire publique centre « A » de Bobo-Dioulasso. Le message était le même : « Souhaiter une bonne rentrée scolaire et encourager le personnel de l’éducation et les élèves pour une réussite de l’année ». Selon le colonel Moussa Diallo, c’est un devoir pour lui en tant que premier responsable administratif de la région de soutenir et de féliciter les acteurs sur le terrain, notamment le personnel éducatif pour les efforts fournis malgré les moyens limités pour que cette rentrée soit effective. S’adressant aux élèves du LOC, le gouverneur les a exhortés à se mettre au travail de bons résultats en fin d’année. Aux enseignants, M. Diallo leur a souhaité beaucoup de courage parce que, a-t-il dit, ce sont eux qui impriment le rythme au niveau de l’éducation des enfants. Quant au directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire des Hauts-Bassins, Frédéric Armand Dalmeda, il a apprécié « à sa juste valeur » cette visite du gouverneur qui vient galvaniser le personnel enseignant et les élèves.

« Au regard des difficultés que le système éducatif rencontre en ce moment-ci, nous apprécions cet acte d’encouragement du premier responsable de la région », a affirmé le directeur régional. Pour lui, cette rentrée scolaire se déroule bien dans l’ensemble mais le défi reste l’accueil des élèves déplacés internes. « Pour ce qui est des enseignements post-primaire et secondaire, nous avons enregistré environ 1 000 élèves déplacés internes pour lesquels nous devons trouver des places dans les classes », a laissé entendre Frédéric Armand Dalmeda. A l’écouter, une rencontre est prévue les prochains jours avec les autorités régionales pour mettre en place une stratégie afin de trouver, non seulement des bâtiments administratifs libres, mais aussi des salles de classe dans d’autres structures pour offrir la continuité éducative à ces enfants.

Un signe de respect

Pour sa part, le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Hauts-Bassins, Zakari Zouré, a signifié que cette démarche du gouverneur est un signe de respect pour les enseignants qui, selon lui, sont à la base de l’humanité par le système éducatif. « Nous sommes fiers du début de cette année scolaire car dans beaucoup d’écoles, le minimum de kits scolaires a été déjà distribué aux élèves. Ils peuvent commencer en attendant que les communes puissent s’affairer pour donner le reste », a-t-il annoncé. A l’entendre, les difficultés résident au niveau des effectifs des élèves dans les classes qui peuvent atteindre 140 élèves dans certains établissements. Cela est dû, d’après Zakari Zouré, à l’arrivée massive des élèves déplacés internes dans la région.

Noufou NEBIE