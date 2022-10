Tribunal de grande instance Ouaga I : Abasse Nombré, nouveau président

Le magistrat, Abasse Nombré, a été officiellement installé comme président du Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I au cours d’une audience solennelle, le jeudi 6 octobre 2022 à Ouagadougou.

Abasse Nombré, magistrat de grade exceptionnel, tient désormais les rênes du Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I. Il a officiellement été installé dans ses fonctions au cours d’une audience solennelle, le jeudi 6 octobre 2022 à Ouagadougou. Il remplace Pascal Compaoré qui était à ce poste depuis 2017. Au moment de passer le témoin à son successeur, le magistrat Compaoré a eu une pensée particulière pour ses collaborateurs qui l’ont épaulé durant son mandat. Leurs efforts conjugués ont permis, selon lui, à l’institution d’atteindre de nombreux résultats sous son leadership. Au nombre de ceux-ci, il a cité la multiplication du nombre d’audiences, l’accroissement des juges des référés (plus d’une quinzaine à ce jour) et la réduction des délais de rédaction des décisions (deux mois pour les décisions collégiales, un mois pour les ordonnances de référés et le jour même de la décision pour la plupart des ordonnances en chambre du conseil). Il a invité le personnel à accorder la même disponibilité au président entrant afin de lui permettre de mener à bien sa mission. Même si, il a dit ne pas douter des compétences du juge Nombré à conduire cette grande institution. « Cette fonction ne vous est pas nouvelle puisque vous avez été vice-président de ce tribunal durant l’année écoulée. Vous êtes donc sur un terrain connu », a dit Pascal Compaoré à son successeur.

Etre un modèle

Mais qu’à cela ne tienne, l’ancien président du TGI Ouaga I, en tant qu’aîné, a donné quelques conseils à son petit frère de corps. « Le premier responsable doit faire face à la dialectique de l’homme immaculé et de l’homme poubelle. Homme immaculé parce que vous devez être le modèle et la référence pour tous. Homme poubelle parce que vous serez celui vers qui seront orientés tous les critiques et reproches. Acceptez-les », lui a-t-il recommandé. Une recommandation que le président du TGI Ouaga I entrant a promis de prendre en compte afin de porter très haut le flambeau que ses prédécesseurs lui ont remis. Aux orientations de ses aînés, Abasse Nombré entend ajouter ses propres initiatives, notamment des concertations avec les acteurs afin de recueillir leurs propositions pour rendre meilleur le service public de la Justice. Il a, par ailleurs, dit rester ouvert à toutes les suggestions capables de permettre à l’institution de juguler les difficultés auxquelles elle est actuellement confrontée. Il a cité, entre autres, le manque de personnel surtout de magistrats et le besoin de matériel. L’audience solennelle de son installation a été l’occasion pour lui de plaider auprès de la chancellerie et du Conseil supérieur de la magistrature pour que des solutions soient envisagées dans les plus brefs délais. Son plaidoyer a été porté plus tôt par le procureur du Faso près le TGI Ouaga I, Harouna Yoda. « Cette juridiction est la vitrine de la justice burkinabè, c’est un symbole dont il faut prendre soin », a-t-il estimé.

Nadège YAMEOGO

Saibata GUIRO (Stagiaire)

Qui est le nouveau président du TGI Ouaga I ?

Abasse Nombré est un magistrat de grade exceptionnel né, le 31 décembre 1976, à Garango. Avant d’être président du TGI Ouaga I, il a été juge au TGI de Bobo- Dioulasso de 2004 à 2008. De 2008 à 2009, il a occupé les fonctions de président du Tribunal d’instance de Bobo-Dioulasso puis de celui du Tribunal de travail de la même ville de 2009 à 2012 avant d’être nommé conseiller à la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso. Il a, par la suite, été directeur des affaires civiles, commerciales et administratives, puis de l’administration pénitentiaire et judiciaire de 2018 à 2021, année de sa nomination au poste de vice-président du TGI Ouaga I dont il a désormais la charge. Il est titulaire d’une maîtrise en Sciences juridiques, option droit des affaires et d’un Master II en Droit international avec spécialisation en situation de crise. Il a plusieurs fois représenté le Burkina à des instances internationales.

N.Y.