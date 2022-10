Finances : changement de tête au sommet du groupe Coris Bank international

L’ancien directeur de Coris Bank International Burkina, Diakarya Ouattara est désormais à la tête de la holding Coris Bank International.



L’annonce a été faite ce samedi 8 octobre 2022 par le président directeur général du groupe, Idrissa Nassa sur sa page Facebook.

Idrissa Nassa présente M. Ouattara comme un homme « très rigoureux » et qui a réalisé des « performances exceptionnelles » alors qu’il était directeur général de Coris Bank International Burkina, la première filiale du Groupe Coris Bank international.

« M. OUATTARA fait partie des pionniers qui ont rejoint le Groupe en septembre 2007 et qui continuent d’écrire la belle légende de notre institution. Il aura la lourde tâche de consolider les acquis du Groupe et de poursuivre les grands chantiers déjà engagés », poursuit le PDG.

A ce poste, Diakarya Ouattara remplace Emmanuel SAWADOGO admis à la retraite dont le PDG salue également le talent, la discrétion et l’efficacité qui ont impulsé la marque et la dynamique du Groupe pour le hisser parmi les trois plus grandes compagnies financières de l’UEMOA.

Désormais à la tête des neuf filiales Coris Bank international dans la zone UEMOA, Diakarya Ouattara avait cédé sa place de directeur de Coris Bank international Burkina à Gisèle Gumedzoé.

Sidwaya.info