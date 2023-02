28e édition du FESPACO : 146 films en compétition officielle

Le Comité national d’organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) est à pied d’œuvre pour la réussite de la 28e édition, prévue du 25 février au 04 mars 2023. A cet effet, des commissions ont été mises en place dont celle chargée de la programmation. Zoom sur cette commission dont les missions principales sont l’inscription, la sélection et la programmation de l’ensemble des films retenus pour la biennale du 7e art africain.

La Commission programmation de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’active pour être à la hauteur de la mission qui lui a été assignée. Constituée d’une vingtaine de membres, l’équipe travaille inlassablement pour remplir ses missions. Il s’agit entre autres de l’inscription, la sélection et la programmation des films retenus pour la biennale du 7e art africain.

Selon le Chargé de la programmation, Aboubacar Ouango, le responsable de la commission, son équipe est à la tâche depuis 2022. Il s’est agi pour eux dans un premier temps de mettre en place une plateforme, a-t-il indiqué. Ce qui a permis à la date du 31 octobre 2022 d’enregistrer près de 1 200 films. A son avis, parmi ces productions cinématographiques, 170 films ont été retenus par un Comité international de sélection pour être présentés au festival dont 146 films toutes catégories confondues en compétition officielle et 24 films en hors compétion.

Après les phases des inscriptions et des sélections, les membres de la commission ont le regard tourné vers la programmation des œuvres sélectionnées. Pour réussir le pari, M. Ouango a relevé que plusieurs salles de projection ont été identifiées et un programme de passage sur les différents sites a déjà été élaboré. Afin d’éviter tout désagrément, a rassuré le chargé de programmation, sa commission est à pied d’œuvre pour récupérer les films reçus sur disques durs. « Depuis un moment, le FESPACO s’est inscrit dans le sens de la dématérialisation. Elle consiste à recevoir la majeure partie des films à travers des liens à télécharger », a-t-il précisé.

Des difficultés mineures en voie de résolution

Outre ces trois missions régaliennes, Aboubacar Ouango a confié que la commission programmation a également pour rôle de veiller au respect du calendrier de passage des films et d’opérer à des réaménagements en cas de besoin.

« Notre commission a aussi la charge de la circulation des copies de films dans les différentes salles de projection et de faire des affiches publicitaires des films pour mieux situer les cinéphiles et les festivaliers », a-t-il soutenu. A écouter le responsable de la commission, son équipe s’attèle également à l’édition d’un catalogue des films.

Il s’agit d’un document qui contient 80% des éléments filmiques et non filmiques à savoir les films sélectionnés, les différents jurys, les fiches techniques et artistiques, les synopsis des différents films en français et en anglais et la biographie des réalisateurs des œuvres cinématographiques, etc. A ce propos, M. Ouango s’est montré confiant sur la disponibilité du catalogue en bonne date.

Il a cependant relevé des difficultés mineures, notamment le sous-équipement de certaines salles de projection et les délestages qui ont des répercussions sur la qualité de la connexion internet et sur le téléchargement des films. Toutefois, le chargé de programmation a rassuré que les responsables du FESPACO travaillent à minimiser ces difficultés à travers un renforcément de la logistique.

Abdoulaye BALBONE