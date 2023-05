28e tirage de la Tranche commune : entente Les directeurs généraux donnent le top départ

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, a ouvert les travaux du 28e tirage de la Tranche commune Entente (TCE), lundi 15 mai 2023, à Ouagadougou.

Les manifestations du 28e tirage de la Tranche commune Entente (TCE) se déroulent du 15 au 19 mai 2023, à Ouagadougou. Les travaux des Directeurs généraux (DG) ou leurs représentants des Loteries nationales des Etats membres du Conseil de l’Entente (Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Niger et Togo) marquent le début officiel de l’évènement. En présence des responsables de délégations du Mali et de la Guinée, ainsi que des experts de loterie, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, a ouvert les travaux. Selon lui, au regard des fléaux qui menacent les populations surtout l’insécurité, la pauvreté, le sous-emploi, etc. les Loteries nationales se veulent de véritables leviers de mobilisation de ressources financières au service des Etats membres du Conseil de l’Entente (CE). Il a reconnu la pertinence de la vision des pionniers pour l’initiative de créer cette organisation qui fédère les énergies des loteries de l’espace communautaire pour l’intégration des peuples. Il a souhaité que l’innovation soit toujours au cœur de la stratégie de développement des Loteries nationales du CE.

Un tirage tournant

Pour le DG de la Loterie nationale burkinabè (LONAB), Ibrahin Ben Harouna Zarani, la TCE a été instituée par les chefs d’Etat du CE en 1959 et un tirage est organisé de façon tournante dans les pays membres. Il a mentionné que dans le cadre des activités prévues, des experts vont apporter des innovations en termes de vente des produits de grattage concernant le tirage de la TCE. Il a ajouté qu’un jeu-concours va être organisé avec l’appui du CE à l’issue duquel 40 jeunes et femmes dans le domaine de l’entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus vont être récompensés. M. Zarani s’est, par ailleurs, réjoui de la tenue du 28e tirage de la TCE, tout en saluant la participation des délégations du Mali et de la Guinée. Quant au Secrétaire exécutif adjoint (SEA) du CE, Ali Idi, il a confié qu’afin d’accompagner les Loteries nationales dans leurs efforts de développement en faveur des bénéficiaires, le CE a récolté 300 millions FCFA, à l’occasion des différents tirages de la TCE dans l’ensemble des cinq pays membres. Il a affirmé que depuis la relance des activités en 2013, le secrétariat exécutif s’est investi dans la réalisation de projets sociaux dans les cinq pays, en l’occurrence, au Burkina Faso, le projet de l’électrification rurale dans certaines localités. Ali Idi a aussi indiqué que depuis la 25e édition de la TCE, le CE a orienté son action sur la problématique de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes qui constitue un défi majeur à relever.

Boukary BONKOUNGOU

Imelda BATIONO

(Stagiaire)