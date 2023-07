2e Sommet Russie-Afrique : le Président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré à Saint Pétersbourg

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré participera au 2e sommet Russie-Afrique prévu du 27 au 28 juillet prochain à St Pétersbourg en Russie, ainsi qu’au Forum économique et humanitaire «Russie-Afrique».

Il a quitté Ouagadougou ce mardi 25 juillet pour Saint Pétersbourg, annonce un communiqué de presse de la Présidence.

« La participation du Chef de l’Etat à cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre notre pays et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle notre pays fait face depuis plus de sept ans », explique le communiqué de la Présidence.

Le sommet et le forum constituent des « tremplins pour explorer tous les domaines de coopération », poursuit le communiqué insistant sur les volets politique, sécuritaire, relations économiques, science et technologie, culturelles et humanitaires.

Le Président burkinabè aura des échanges bilatéraux et accordera des audiences « dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurisation et le développement du Burkina Faso ».

Le sommet se tiendra sous le thème : « Pour la paix, la sécurité et le développement ».

