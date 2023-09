5e SAMAO : Rassurer les partenaires, attirer les investisseurs

La 5e Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) se tient du 28 au 30 septembre 2023 à Ouagadougou, sous le thème :« Exploitations minières en Afrique : quelles stratégies pour impacter les économies locales ». Panels sur différentes thématiques liées au secteur extractif, expositions, rencontres B to B, excursions sur des sites, soirée de récompenses constituent les principales activités au programme de cette SAMAO. Des acteurs du secteur minier et des carrières venus du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, du Congo, de la Guinée Conakry, de la Tanzanie y prennent part. La cérémonie d’ouverture, placée sous le haut patronage du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a eu lieu le jeudi 28 septembre dans la capitale burkinabè.

Le gouvernement burkinabè ne cache pas sa volonté de jouer sa partition dans la promotion du secteur des mines et des carrières en Afrique, malgré le contexte national difficile. Dans cette dynamique, après cinq années d’interruption, il a renoué avec l’organisation de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO).

Cette 5e édition, placée sous le thème : « Exploitations minières en Afrique : quelles stratégies pour impacter les économies locales », se tient du 28 au 30 septembre 2023, à Ouagadougou, sous le patronage du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté par le premier ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, avec à ses côtés, le ministre burkinabè de l’énergie, des mines et des carrières, Simon-Pierre Boussim, et le ministre tchadien des mines et de la géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim.

La cérémonie d’ouverture de cet évènement international est intervenue le jeudi 28 septembre 2023, dans la capitale burkinabè.

Plusieurs milliers de participants composés d’experts, d’investisseurs, de chercheurs, des représentants des administrations minières et de visiteurs d’horizons divers prennent part à cette rencontre d’échanges et de réflexions des acteurs du secteur minier national et africain, a indiqué le président du comité national d’organisation de la 5e SAMAO, Jean-Baptiste Kaboré.

Des rencontres B2B, des expositions d’équipements et d’engins miniers, une soirée de distinction, des panels sur le thème central et des sous-thèmes comme la politique du contenu local dans les pays africains, la transformation des produits miniers en Afrique, la valorisation des produits des carrières, ainsi que des sessions techniques sur la réhabilitation des sites miniers, la transition énergétique en Afrique et des excursions sur des sites minier et de carrière vont rythmer ces 72 heures, a précisé M. Kaboré.

Livrant le discours d’ouverture du Chef de l’Etat, le ministre Simon-Pierre Boussim, a confié que la SAMAO constitue un cadre privilégié de promotion et de partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’exploitation minière, d’intégration de ce secteur à l’économie nationale, de gestion et de protection environnementale.

Preuve de la résilience du peuple burkinabè

Pour lui, la tenue de cette 5e SAMAO est la preuve de la résilience du peuple burkinabè qui, face à la situation sécuritaire, n’a jamais plié l’échine. En renouant avec l’organisation de la SAMAO, malgré un contexte sécuritaire difficile, le gouvernement burkinabè veut rassurer à la fois ses partenaires actuels et attirer d’autres investisseurs dans ce secteur qui fait partie des plus résilients de l’économie nationale, a-t-il soutenu.

Et d’ajouter que s’interroger sur l’impact de l’exploitation minière sur les économies locales africaines, où cet impact sur les conditions de vie des populations n’est pas toujours bien perceptible, interpelle tous les acteurs, politiques, techniques, industriels, scientifiques, économiques et financiers, représentants de la société civile, collectivités territoriales, à des réflexions approfondies devant ouvrir la voie à des stratégies et pratiques de développement durable sur le contient.

Et la SAMAO a été créée pour servir ce cadre d’échanges sur comment optimiser les recettes minières au profit du budget de l’Etat et des collectivités territoriales, améliorer l’impact des mines sur les autres secteurs économiques, rentabiliser les investissements et préserver l’environnement.

Bien qu’il paye un lourd tribut de la situation sécuritaire, le secteur minier burkinabè, qui occupe le 4e rang au plan africain, reste un levier important pour le développement économique et social de notre pays, a souligné Simon-Pierre Boussim.

Tout en souhaitant aux participants la bienvenue dans la capitale Burkinabè, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, a reconnu l’apport du secteur extractif aux collectivités locales, surtout en matière de mobilisation de recettes locales, de financement des plans communaux de développement.

Le ministre burkinabè en charge des mines a adressé ses vifs remerciements à mon homologue tchadien des mines et de la géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim pour sa présence effective, ainsi qu’aux partenaires et à tous les acteurs qui ont œuvré à la tenue de la 5e SAMAO.

Quelques chiffres du secteur minier burkinabè en 2022

Production industrielle de 57,68 tonnes d’or, contre 67,1 tonnes en 2021 ;

19 000 emplois directs ;

Contribution de 540 milliards F CFA de recettes directes au budget de l’Etat, contre 430 milliards en 2021, soit une hausse de 20% ;

1,458 millions de m 3 de substances de carrière produits, avec près de 1,4 milliards FCFA de recettes directes au budget de l’Etat ;

Burkina Faso, 4e pays producteur d'or en Afrique derrière le Ghana, le Mali et l'Afrique du Sud.

Source : MEMC