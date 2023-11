60 ans de la RTB : «Kaléidoscope spéciale » en apothéose

La Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a organisé une soirée de gala dans la nuit du samedi 4 novembre 2023 à Ouagadougou. L’événement entre dans le cadre des activités de la célébration du 60e anniversaire de la première télévision de l’Afrique de l’Ouest francophone.

Les activités de la célébration des soixante ans de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) ont pris fin dans la nuit du samedi 4 novembre 2023 par une émission «Kaléidoscope spéciale ». Pour l’occasion, anciens et actuels travailleurs de la télévision nationale ont communié dans la capitale burkinabè. Cela au rythme des sonorités des anciennes gloires de la musique burkinabè exécutées par un orchestre.

A la faveur de ce rendez-vous, le directeur général de la RTB, Galip Somé, a honoré les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina en invitant l’assemblée à faire une ovation à cet effet. Car, de son avis, la célébration des 60 ans de sa structure a pu se tenir parce que des hommes et des femmes se battent au quotidien pour que la paix revienne au pays. « Vous l’aurez constaté pendant ces 72 heures d’activités, il n’y a eu aucun souci.

Nous avons passé de très bons moments et nous nous sommes retrouvés ce soir avec nos ainés », a-t-il déclaré. Il a ajouté que ces réjouissances se passent avec ceux qui ont contribué à la construction de la RTB pour décompresser après le stress des rédactions. Cela va permettre, a-t-il poursuivi, de prendre des forces pour repartir sur de bonnes bases et travailler à faire briller davantage la maison commune. M. Somé a également salué les autorités burkinabè (Assemblée législative de Transition et le gouvernement) pour leur accompagnement durant cette célébration.

Ainsi, il a exprimé sa satisfaction pour tous ces soutiens. En plus, le directeur général de la RTB s’est réjoui de la présence du directeur général de l’Office de radiodiffusion télévision du Mali (ORTM), Assane Diombélé, avec sa délégation. En outre, il a félicité l’ensemble des travailleurs de la RTB. « C’est la fin des activités des soixante ans de notre télévision.

Je pense qu’il faut retrousser les manches, s’armer de courage pour affronter les dures réalités et faire briller davantage la RTB pour les prochaines années », a-t-il laissé entendre. Il y a un gros travail qui a été fait mais les défis restent énormes, a-t-il confié. Pour ce faire, il a appelé chacun de ses collaborateurs à s’investir pleinement pour continuer cette œuvre de construction de la RTB que leurs devanciers leur ont cédée.

Pendant la cérémonie, un hommage a été rendu aux différents acteurs qui ont animé cette télévision nationale. Ainsi, la parole a été donnée à certains qui ont fait témoignage de leur passage dans cet établissement étatique. Ceux-ci ont, à l’occasion, donné des conseils aux cadets en activité. De la sorte le réalisateur, scénariste, créateur de l’émission « Identité culturelle », Rédo Porgo, a souhaité un joyeux anniversaire à la RTB.

D’après lui, « Identité culturelle » est née de la nécessité de créer une émission pour essayer de présenter la spécificité des différentes nationalités qui vivent au Burkina. A l’endroit des jeunes exerçant dans les métiers de l’audiovisuel, il les a invités à persévérer dans le travail. Selon lui, le cinéma s’apprend beaucoup dans la pratique et tant que ce n’est pas ainsi, il est difficile d’exceller.

« Nul n’est plus intelligent que l’autre. il faut travailler et chercher dans la collaboration. Aujourd’hui, le monde est ouvert, il y a l’internet, on peut commander des livres, aller vers les ainés afin de bénéficier de leurs conseils pour s’améliorer », a-t-il conclu. La réalisatrice-monteuse, Adjaratou Lompo pour sa part, a souhaité que ses cadets dans le métier soient davantage professionnels. Pour elle, pour être professionnel, il faut maintenir le niveau de la connaissance avec des stages de recyclage.

Evariste YODA