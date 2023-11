60 ans de la RTB : ‘’Nous sommes résolument engagés à faire en sorte que la RTB dans son ensemble soit au rendez-vous de la victoire sur le terrorisme’’ DG Galipe Somé

La Radiodiffusion, télévision du Burkina (RTB) a lancé officiellement ce jeudi 2 novembre 2023 dans l’enceinte de ses locaux à Ouagadougou les activités entrants dans le cadre de la commémoration de son soixantième anniversaire.

Le thème de la célébration de ces 60 ans d’âge est ; « Télévision du Burkina 60 ans après : défis et perspectives face à la situation sécuritaire ».

La cérémonie de lancement des activités a réuni ce 2 novembre des anciens ministres en charge de la Communication, Des anciens DG et journalistes de la RTB ainsi que des autorités telles que le président de l’Assemblé Législative de Transition (ALT) Ousmane Bougma et le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ,Jean Emanuel Ouédraogo.

À l’occasion de cette commémoration, le groupe de médias veut marquer une halte pour s’interroger sur son passé, mais également réfléchir sur son apport dans la lutte contre le terrorisme.

« En dépit des contraintes diverses qui sont les nôtres, La RTB ne faillira pas à sa mission. Elle jouera pleinement son rôle », a déclaré d’entrée de jeu le Directeur général de la RTB, Galipe Somé.

Pour réussir cette mission, Galipe Somé a expliqué que la chaîne au cœur des grands événements continuera à produire des programmes axés sur la reconquête du territoire, le renforcement de la cohésion sociale, la réconciliation entre les filles et fils du pays, ce à travers la diffusion « d’informations saines dénuées de toute incitation à la haine et à la division ».

Cet anniversaire est également un moment d’introspection et de réflexion sur les nouvelles missions de la RTB.

« L’heure n’est pas à la fête, car le Burkina Faso traverse des moments difficiles de son histoire », a déclaré le ministre en charge de la Communication.

De l’avis de Jean Emmanuel Ouédraogo, l’existence du Burkina Faso en tant que nation est menacée et la télévision nationale « est une puissante arme à l’image des canons qui crachent le feu sur les positions terroristes » et elle devrait apporter sa part dans la mission de reconquête du territoire national.

« L’action de la télévision nationale doit être en adéquation avec les objectifs de la Transition qui est de bâtir un Burkina Faso nouveau souverain dans ses limites territoriale » a-t-il expliqué.

Patron de la cérémonie, le président de l’Assemblé Législative de Transition, Ousmane Bougma a rendu hommage aux devanciers qui ont créé dès les indépendances la télévision au Burkina Faso.

Il a également affirmé que l’institution qu’il dirige contribuera à la modernisation de la RTB.

Les activités au programme de cette commémoration sont entre autres la signature de convention avec les télévisions du Mali et du Niger, le lancement de nouvelles émissions et la présentation des nouveaux habillages.

La création de la télévision nationale du Burkina autrefois appelée Volta-vision remonte à 1963. Et le démarrage effectif des émissions eut lieu le 5 août 1963.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info