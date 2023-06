60e Journée mondiale de l’Afrique La Fondation EBOKO célèbre le continent à travers une conférence internationale

Dans le cadre de la célébration de la 60e Journée mondiale de l’Afrique, la Fondation EBOKO a organisé une conférence internationale sur le thème : « Diplomatie des villes, territoires engagés et coopération décentralisée », le samedi 27 mai 2023 à Château-Thierry, en France.

Dans un contexte de changement climatique, la Fondation EBOKO apporte sa contribution à l’édification des villes durables. Dans cet objectif, elle a organisé une conférence internationale sur le thème : « Diplomatie des villes, territoires engagés et coopération décentralisée », le samedi 27 mai 2023 à Château-Thierry, en France. Cette activité, qui entre dans le cadre de la célébration de la 60e Journée mondiale de l’Afrique, marquant la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), actuelle Union africaine (UA) le 25 mai 1963, a réuni une soixantaine d’acteurs de divers profils, venus de France et d’Afrique, à savoir des députés, des maires, des architectes, des agriculteurs, des chefs d’entreprises, et des représentants la société civile.

Selon la présidente de la Fondation EBOKO, Vanessa Mavila, cette conférence internationale vise à créer des ponts entre les villes de sorte à permettre des partages d’expérience, d’expertises entre elles. La rencontre se veut également une tribune contribuant à améliorer la qualité de vie et le bien-être de chaque citadin, stimuler l’économie locale et développer son attractivité, et atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de Gaz à effet de serre (GES).

Pour elle, à l’heure où s’accélèrent les mutations économiques, sociales, technologiques et environnementales, les villes moyennes apparaissent comme le réceptacle de tous ces changements. D’où la nécessité de rechercher les réponses idoines à ces mutations qui affectent les territoires urbains et les populations qui y vivent. « Face à l’urgence climatique, sociale et souvent sanitaire, il est plus que nécessaire de lancer des grands chantiers pour accompagner ces territoires dans la transition écologique, imaginer des solutions nouvelles et innover collectivement », a-t-elle souligné.

Toute en saluant les participants et les partenaires, Vanessa Mavila s’est dit satisfaite de la tenue de cette conférence internationale sur la problématique du développement durable des villes. « Cette conférence a été une occasion unique pour les villes africaines et françaises de partager leurs expériences respectives en matière de développement durable, de coopération et d’innovation urbaine. Elle nous a permis de discuter des enjeux essentiels pour l’avenir de nos villes et territoires, et de dégager des orientations pour des actions concrètes et concertées », s’est-elle réjouie.

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

