63e anniversaire de l’armée : sous le sceau de la reconquête du territoire national

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants a commémoré hier, mercredi 1er novembre 2023, le 63e anniversaire de la création des forces armées nationales. Présidée par le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela représentant le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, la cérémonie officielle s’est déroulée à la place de la Nation de Ouagadougou sur plusieurs tableaux, notamment une prise d’armes, le discours du ministre en charge de la défense suivi de la décoration de 38 récipiendaires pour services rendus au pays. Pour la prise d’armes, 1040 Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été mobilisées pour la circonstance à savoir 500 militaires, 300 paramilitaires, 100 élèves des académies militaires et paramilitaires, 110 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et 50 anciens combattants. Cette année, la cérémonie s’est tenue sous le thème « Forces armées nationales, Forces de Sécurité Intérieure et Volontaires pour la Défense de la Patrie ; ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire ». Selon le ministre en charge de la défense, le général de brigade, Kassoum Coulibaly, le message véhiculé à travers ce thème s’inscrit dans la vision du président de la Transition qui fait de la reconquête du territoire national, la principale priorité autour de laquelle les Burkinabè doivent fédérer leurs forces et leurs intelligences.

De son avis, depuis une année, une nouvelle dynamique de la lutte est enclenchée, sous le leadership du président de la Transition, avec à l’actif une réorganisation progressive et profonde du dispositif de défense et de sécurité, un renforcement exceptionnel des effectifs, l’acquisition de moyens stratégiques, de matériels et d’équipements opérationnels, la création de nouvelles unités pour un maillage efficace du territoire. « Cette volonté inédite de rendre efficace le dispositif de défense et de sécurité, soutenue par une forte mobilisation patriotique, marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme. Désormais, l’initiative appartient aux forces combattantes qui, au moyen d’actions combinées, traquent l’ennemi de jour comme de nuit, lui infligeant de plus en plus des pertes dans des zones où il avait la liberté d’actions et de mouvements », a assuré le général de brigade Coulibaly tout en rappelant que le message des forces combattantes est clair et reste le même : « déposer les armes pour une perspective ou périr ! »

Hommage aux devanciers

Cependant, le général Coulibaly a déploré que face à la résistance héroïque du peuple burkinabè et aux revers infligés à l’ennemi sur le terrain, ce dernier a choisi de créer les conditions d’une implosion des forces combattantes dans le but de s’emparer de notre pays. A cet effet, le ministre a confié que plusieurs stratagèmes sont utilisés tels que la désinformation, la manipulation, l’incitation à la démobilisation, le piège du gain mirobolant, l’exacerbation du corporatisme et des rivalités inutiles et nocives et la perfidie. C’est pourquoi il a invité les FDS, les VDP et les populations à exalter l’unité et la vigilance pour faire échouer les cyniques pièges tendus dans le but de briser la confiance entre les FDS et les populations.

« Ne cédons pas à ces manœuvres insidieuses et hideuses. Ayons toujours en tête que tout ce qui peut entamer notre cohésion, notre sérénité, nous affaiblira au bénéfice de l’ennemi », a imploré le général. De ce fait, il a invité les responsables des différentes entités pourvoyeuses de forces à s’impliquer davantage dans le processus de préparation, de décision, de planification et de conduite des opérations au niveau du commandement des opérations du théâtre national, organe central de coordination de toutes les opérations en temps de guerre, de crise. Pour sa part, le Premier ministre a indiqué que la célébration du 63e anniversaire de l’armée est une occasion pour rendre hommage à ses initiateurs.

« J’ai une pensée pour le Président Maurice Yameogo qui a eu l’idée de mettre en place cette armée, au Président Sangoulé Lamizana qui a été le premier officier qui a jeté les bases de notre armée », a-t-il soutenu. Pour lui, l’armée a fourni des fils dignes qui ont sorti le Burkina du pétrin à des moments critiques de sa vie. « Je pense aussi au Président Saye Zerbo, au Président Jean Baptiste Ouédraogo, au Président Thomas Sankara qui nous a impressionné, par sa vigueur, sa vision de l’Etat et qui a jeté les bases de la nation burkinabè. Je pense aussi au Président Blaise Compaoré qui a été aussi militaire, qui a eu certes ses limites mais qui a apporté aussi quelque chose à notre pays. Je pense à Yacouba Isaac Zida et au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a aussi eu a présidé les destinées de ce pays avec ses qualités et ses limites. Je pense surtout à notre stratège actuel le capitaine Ibrahim Traoré, qui préside aux destinées de notre pays, qui a refondé l’armée, qui lui a donné les moyens capables de résister aux périls actuels, de donner espoir et un sentiment nationaliste à chaque militaire », a confié Me Kyélem .

Abdoulaye BALBONE

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (stagiaire)