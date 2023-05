Chambre consulaire régionale de l’UEMOA : dynamiser la coopération Sud-Sud

La Chambre consulaire régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA) a organisé, mardi 23 mai 2023, à Ouagadougou, sa deuxième réunion de l’année 2023 élargie aux présidents des commissions techniques et ad hoc et aux institutions sous régionales.

Des opérateurs économiques, des présidents des commissions techniques et ad hoc et des responsables d’institutions sous régionales de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont réunis, mardi 23 mai 2023, à Ouagadougou. La rencontre a eu lieu dans le cadre de la deuxième réunion de l’année 2023 de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda.

Pour lui, le choix porté sur le Burkina Faso pour abriter cette « importante réunion » honore les « plus hautes autorités » du pays. Car, a-t-il expliqué, il représente, entre autres, une preuve de considération envers le pays des Hommes intègres. Selon lui, l’importance du secteur privé n’est plus à démontrer. « Il assure environ 90% de l’emploi dans les pays en développement en général et plus particulièrement dans nos Etats. En effet, les entreprises(…)

