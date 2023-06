Chine-Etats Unis : Xi Jinping souhaite une relation sino-américaine saine et stable

Le Président Xi Jinping a rencontré le Secrétaire d’État américain Antony Blinken dans l’après-midi du 19 juin 2023 à Beijing.

Le monde actuel qui évolue a besoin d’une relation sino-américaine stable dans l’ensemble et la manière dont les deux pays s’entendent met en jeu l’avenir de l’humanité.

C’est ce qu’a indiqué le président chinois Xi Jinping lors d’une rencontre avec le Secrétaire d’État américain Antony Blinken dans l’après-midi du 19 juin 2023 à Beijing. Pour lui, la Planète-Terre est suffisamment grande pour le développement respectif et la prospérité partagée de la Chine et des États-Unis.

Rappelant que le peuple chinois tout comme le peuple américain est un peuple digne, confiant et persévérant, et a le droit de rechercher une vie meilleure, il a indiqué que les intérêts communs des deux pays devaient être pris en compte et que le succès de l’un représentait une opportunité et non une menace pour l’autre.

La communauté internationale, a-t-il dit, s’inquiète de la situation actuelle des relations sino-américaines, ne souhaite ni voir le conflit ou la confrontation entre la Chine et les États-Unis, ni prendre parti entre les deux pays et espère voir la coexistence pacifique et les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a affirmé la nécessité pour les deux pays de travailler, avec un sens des responsabilités envers l’histoire, les peuples et le monde, à bien gérer les relations sino-américaines, de manière à contribuer à la paix et au développement dans le monde, et à apporter de la stabilité, de la certitude et un engagement constructif à un monde de changement et de turbulence.

Le Président Xi Jinping a estimé que la compétition entre grands pays ne correspondait pas au courant de cette époque ni ne permettait de résoudre les problèmes des États-Unis ou les défis mondiaux.

« La Chine respecte les intérêts des États-Unis et ne cherche pas à défier ou à remplacer les États-Unis », a-t-il affirmé.

De même, a-t-il poursuivi, les États-Unis doivent respecter la Chine et s’abstenir de nuire aux droits et intérêts légitimes de la Chine. Il a indiqué qu’aucune partie ne devait façonner à son gré l’autre partie, et encore moins la priver de son droit légitime au développement.

Selon lui, la Chine souhaite depuis toujours voir une relation sino-américaine saine et stable et est convaincue que les deux grands pays peuvent surmonter les difficultés et trouver une bonne voie de s’entendre marquée par le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant.

Il a appelé la partie américaine à adopter une attitude raisonnable et pragmatique et à travailler avec la Chine dans la même direction.

Les deux parties, a-t-il affirmé, doivent poursuivre les consensus qu’il avait dégagés avec le Président Joe Biden à Bali, et traduire en acte les engagements positifs pour stabiliser et améliorer les relations sino-américaines.

Antony Blinken a transmis au Président Xi Jinping les salutations du Président Joe Biden.

Selon lui, le Président Biden est convaincu que les États-Unis et la Chine ont la responsabilité et le devoir de bien gérer leurs relations bilatérales et que cela correspond aux intérêts des États-Unis, de la Chine et du monde entier.

Il a affirmé que la partie américaine œuvrait à retourner à l’agenda fixé par les deux Chefs d’État à Bali.

La partie américaine observe selon lui les engagements faits par le Président Biden à savoir : « elle ne cherche pas une nouvelle guerre froide, elle ne cherche pas à changer le système de la Chine, la revitalisation de ses alliances n’est pas anti-Chine, elle ne soutient pas l’« indépendance de Taiwan » et elle n’a pas l’intention d’entrer en conflit avec la Chine », a déclaré Antony Blinken qui a exprimé le souhait de la partie américaine de développer des échanges de haut niveau avec la Chine, de maintenir une communication fluide, de gérer de manière responsable les différences et de promouvoir le dialogue, les échanges et la coopération.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)