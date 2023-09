6ème édition du Camp Cibal : Le Balai citoyen toujours engagé pour une citoyenneté active de la jeunesse

Dans le but de renforcer la participation citoyenne des jeunes, le Balai citoyen a organisé la 6ème édition du Camp cibal, ce jeudi 28 septembre 2023, à Ouagadougou. Les participants de ce Camp cibal 2023, au nombre de 171, sont venus des différentes localités du pays pour participer à trois jours d’activité au nombre desquelles des conférences thématiques et une opération de don de sang.

Marcel Dakistaba, militant du Balai citoyen a estimé que ce camp permettra de renforcer l’esprit de camaraderie entre les participants, de contribuer à une participation consciente et active des jeunes au suivi de la Transition dans quatre communes du Burkina Faso que sont Kaya, Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.

« L’un des objectifs spécifiques est de promouvoir la citoyenneté active de la jeunesse à travers l’animation des cadres de dialogue démocratique durant cette période de transition et l’autre objectif c’est de renforcer la capacité citoyenne des jeunes dans l’organisation de plaidoyers au niveau des instances de la transition sur des questions majeures », a-t-il ajouté.

Il a expliqué que le Balai est en marche pour la mise en œuvre de ce projet, raison pour laquelle ils se sont retrouvés pour faire le bilan à mis parcours afin de tirer des enseignements et d’atteindre les résultats escomptés.

Le Porte-parole du Balai citoyen, Éric Ismaël Kinda, a ajouté que le Camp cibal est un moment de partage d’expériences entre les militants, un moment d’apprentissage, de critique et d’auto critique, un moment important de la vie du mouvement.

Il a souligné que durant les trois jours, des échanges auront lieu pour faire le bilan des 10 ans de parcours du mouvement. En plus, ces camps intervenant durant un moment d’insécurité, c’est, selon lui, un devoir pour les participants de mener des réflexions sur la situation du pays, voir quelles sont les perspectives et quelles peuvent être leurs contributions.

« Le patriotisme que le balai citoyen défend c’est un patriotisme où on pense d’abord à l’intérêt supérieur de la nation, l’intérêt général, un patriotisme assis sur des valeurs qui doivent favoriser le vivre ensemble. Quand on est patriote on sert la nation et pas soi-même » a-t-il souligné.

Ce fut l’occasion de souligner l’idéal du leader de la révolution d’août 1983.

« Nous revendiquons fièrement l’idéal de Thomas Sankara et ce camp renforcera notre citoyenneté, notre organisation, de notre contribution à l’émergence d’un Burkina libre et souverain », a insisté le Porte-parole du Balai citoyen.

Eric Ismaël Kinda a, par ailleurs, demandé à l’ensemble des campeurs de mener les activités avec beaucoup de rigueur et de responsabilités.

Anna Francisca ZOMBRA