96 heures du financier: une conférence publique pour cultiver les valeurs d’intégrité

L’Ecole nationale des régies financières (ENAREF) a co-organisé avec le bureau des élèves, en marge des 96 heures du financier, une conférence publique sur le thème : « Renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l’administration publique », le vendredi 7 juillet 2023 à Ouagadougou.

Le bureau des élèves de l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF), avec le concours de l’administration, a organisé les 96 heures du financier au sein de l’institution, du 6 au 9 juillet 2023, à Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture a été suivie d’une conférence publique sur le thème : « Renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l’administration publique ». Ces quatre jours consacrés aux élèves de l’ENAREF visent à renforcer la cohésion sociale entre les élèves et le développement de valeurs d’intégrité chez les futurs serviteurs de l’Etat. Le conférencier, le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a salué la tenue de cette activité et a rappelé qu’elle se tient dans un contexte particulier et constitue un cadre de renforcement de la cohésion sociale, de l’intégration des communautés, un brassage culturel(…)

Lire la suite sur sidwayanumerique