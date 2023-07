9ès Jeux de la francophonie/Football : Les Etalons défient ce lundi les Lionceaux du Sénégal

Les Etalons U20 entament le 31 juillet 2023 leurs jeux de la francophonie au stade Tata Raphaël de Kinshasa, face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal.

Dans une poule B à trois où Lionceaux sénégalais et Diables rouges du Congo se sont séparés dos à dos (2-2) lors de la première rencontre du groupe, les poulains du coach Brama Traoré ont un devoir de résultat, même si une défaite ne sera pas non plus dramatique.

Le moins que l’on puisse dire est que le Sénégal est « ce qui se fait de mieux en Afrique en terme de promotion des petites catégories », en témoigne leurs victoires cette année en CAN des U17 et U20.

Néanmoins, les Etalons auront leur mot à dire dans ce groupe B, eux qui sortent d’un bon tournoi de l’UFOA B en fin juillet.

Neuf équipes réparties dans trois poules de trois participent au tournoi. Les trois premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les demi-finales ainsi que le meilleur deuxième.

En attendant, Sénégalais et Burkinabè s’affrontent dans l’après-midi du 31 juillet à 15 heure locale.

Sié Simplice Hien

Envoyé spécial à Kinshasa (RDC)