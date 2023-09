Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, ministre tchadien des mines et de la géologie : « Nous félicitons ce peuple résiliant du Burkina Faso … »

Présent à la cérémonie d’ouverture de la 5e Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) qui se tient du 28 au 30 septembre 2023 à Ouagadougou, sous le thème :« Exploitations minières en Afrique : quelles stratégies pour impacter les économies locales », le ministre tchadien des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim se prononce au micro des Editions Sidwaya.

«Je voudrais d’abord remercier mon ami et frère, le ministre Simon-Pierre Boussim pour cette invitation. Tout le Tchad est honoré à travers cette invitation. Cela vient réconforter cet élan de partage et de solidarité africaine qui est en train de naitre ; et nous félicitons sincèrement ce peuple résiliant du Burkina Faso pour le travail qui est en train d’être fait.

Nous sommes venus beaucoup plus pour apprendre que pour partager ; car le Burkina Faso est beaucoup plus en avance dans l’exploitation minière. C’est un avantage pour nous d’apprendre les bonnes pratiques en vue de mettre en place quelque chose de solide afin de développer ce secteur au Tchad, qui est aussi dans une période de transition comme le Burkina Faso.

En termes de collaboration, de partenariat, nous avons déjà envoyé une équipe du Programme d’appui au développement du secteur des mines qui a bénéficié des expériences et des expertises du Burkina Faso. Nos services géologiques vont également travailler avec ceux du Burkina pour développer un certain nombre de stratégies et améliorer la politique en matière d’exploitation minière.

Comme je l’ai dit, le Burkina a une grande expérience dans l’encadrement aussi bien du secteur artisanal que de celui des carrières. Nous avons tout intérêt à apprendre de ces bonnes pratiques pour développer le secteur des carrières dans notre pays. »

Propos recueillis par

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail