Affaire « Charbon fin » : le procès renvoyé au 5 octobre pour absence de témoins « clés »

Le procès du dossier « Charbon fin » rouvert, hier mardi 3 octobre 2023, au Tribunal de grande instance de Ouaga I, a été renvoyé le 5 octobre pour absence de témoins « clés ».

Le procès de l’affaire « Charbon fin », vieux de cinq ans, a été renvoyé, après demain, à la date du 5 octobre 2023. Ainsi, en a décidé le Tribunal lors de l’audience rouverte, hier mardi 3 octobre 2023, au Tribunal de grande instance Ouaga I, après les renvois du 20 juillet et du 18 septembre 2023. Le juge a fondé sa décision sur le malentendu, une heure durant, entre les avocats de la défense, la partie civile et le ministère public autour de l’absence de témoins « clés ». Car, à cette session spéciale de l’affaire dite de Charbon fin, au total, 12 personnes physiques et deux personnes morales devraient comparaître pour des faits de fraude en matière de commercialisation d’or et d’autres substances précieuses, d’exportation illégale de déchets dangereux, de blanchiment de capitaux, de faux en écriture privée de commerce, d’usage de faux en écriture privée de commerce. Aussitôt, le procès ouvert, les avocats de la défense ont souligné cette absence de témoins qui, selon eux, sont indispensables au début des jugements. Ils ont avancé que le dossier n’est pas en état d’être jugé parce que cela porterait préjudice aux intérêts de leurs clients, n’ayant pas reçu de notification à comparaître.

Pour les conseils de la partie civile et le ministère public, cet avis n’est pas valable. En effet, le Parquet a estimé que les débats pouvaient débuter par le fait que pour les témoins absents, il n’y a aucun problème sauf, si l’on aurait besoin de leurs témoignages. « Il n’y a aucun délai pour convoquer un témoin en matière de procédure pénale. Ce n’est pas un obstacle pour nous. Dans les heures qui suivent, nous pouvons les faire venir à la barre, ou au cas échéant, au cours de la journée », a-t-il clamé. Le directeur général de IAMGOLD Essakane SA, Tidiane Barry et bien d’autres, entendus, à l’audience du jour, ont indiqué que le dossier ne peut pas être retenu pour jugement.

Boukary BONKOUNGOU

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Stagiaire)