Poursuivis pour des faits de « séquestration, coups et blessures volontaires avec préméditation » sur la personne de Hamidou Kanazoé, la « guérisseuse de Komsilga », Larissa Nikiéma et ses huit co-accusés comparaissent ce mercredi 6 septembre au Tribunal de grande instance de Ouaga II. La prévenue Larissa Nikiéma a plaidé non coupable.

Sidwaya.info