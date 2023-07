Affaire Mohamed Sinon : l’activiste écope de trois ans de prison ferme

Le verdict de l’affaire opposant l’activiste, Mohamadi Simigna, plus connu sur les réseaux sociaux sous le sobriquet Mohamed Sinon, à la gendarmerie nationale du Burkina Faso, est finalement tombé, le mardi 25 juillet 2023, au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Au délibéré du procès, une peine d’emprisonnement ferme et une amende ferme d’un million F CFA a été prononcée contre lui.

Les publications diffamatoires de l’activiste Mohamadi Simigna, alias Mohamed Sinon, à l’encontre de la gendarmerie nationale du Burkina Faso lui ont valu une condamnation ferme de trois ans et une amende d’un million F CFA. C’est la substance de ce qui est ressorti du délibéré du verdict, en première instance, le mardi 25 juillet 2023, au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. En effet, le litige qui a opposé le leader de la société civile et activiste, Mohamadi Simigna, à la gendarmerie nationale du Burkina Faso, et qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive se rapportait à une publication de l’activiste dans laquelle il dénonçait clairement que la « Gendarmerie nationale ne s’engage pas à 100% dans la lutte ». Devant les juges, le prévenu a essayé de faire comprendre qu’il ne parlait pas de la lutte contre le terrorisme mais plutôt contre la corruption. Mais, pour les hommes en toge, cette version n’est qu’un faux-fuyant afin de se soustraire d’affaire. Poursuivi pour atteinte à l’honneur, à la considération de la Gendarmerie nationale et mise en danger de la vie d’autrui, à travers une sortie sur les réseaux sociaux, Mohamed Sinon bénéficie tout de même du doute en ce qui concerne la poursuite de mise en danger de la vie d’autrui. Mais, il est cependant condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois (une année) et une amende de 500 mille FCFA ferme pour les faits de diffamation.

Le tribunal a ensuite levé le sursis de 24 mois qui pesait sur l’intéressé dans l’affaire dite « appel au meurtre du journaliste Newton Ahmed Barry ». Finalement, Mohamed Sinon écope d’une condamnation de 36 mois (soit 3 ans) et d’une amende d’un million FCFA, le tout, ferme et une contrainte judiciaire de trois mois pour s’acquitter de l’amende. Dans ce même dossier, le Parquet (partie poursuivante) avait, au terme des débats, le mardi 18 juillet dernier, tenant compte du sursis, requis 30 mois, soit deux ans et demi d’emprisonnement ferme et 500 mille FCFA d’amende. Du côté de la partie civile, c’est-à-dire la Gendarmerie nationale du Burkina Faso, elle, n’avait émis aucune demande particulière. L’institution des pandores avait simplement souhaité que le prévenu subisse toute la rigueur de la loi, s’il venait à être condamné. Marié et géniteur de neuf enfants, Mohamed Sinon exerce la fonction de commerçant et est responsable d’entreprises.

Wanlé Gérard COULIBALY