Dans un communiqué publié le jeudi 13 janvier 2023, l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) indique avoir eu des informations sur des « tentatives isolées visant à nuire à son personnel » à la suite de sa publication sur des députés redevables de plus d’un milliards de FCFA. L’institution assure qu’elle traite ce dossier conformément aux dispositions légales et se réserve le droit de saisir les instances compétentes.