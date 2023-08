Afribusiness Awards 2023:Une vingtaine d’acteurs des PME distinguée

La 4e édition des Afribusiness Awards qui récompensent les PME innovantes et impactantes s’est tenue le samedi 26 août 2023 à Ouagadougou, sous le parrainage de Dr Issa Compaoré, fondateur de l’Institut Supérieure des Technologie (IST).

La compétitivité des PME passe par l’innovation et la créativité en permanence. Dans le but de susciter et d’entretenir cette culture de recherche constante de performances au niveau des promoteurs d’entreprises, Afribusiness et ses partenaires ont initié les Afribusiness Awards depuis 2019. La 4e édition de cette compétition s’est tenue le samedi 26 août 2023 à Ouagadougou, sous le parrainage de Dr Issa Compaoré, fondateur de l’Institut Supérieure des Technologie (IST).

Le grand prix de la meilleure PME de l’édition 2023 des Afribusiness Awards est allé à l’entreprise Providence Services de Assanata Sanou/Ouédraogo. Cette PME basée à Manga dans la région du Centre-sud, et qui opère dans la production, la transformation (en jus, sirop, vin, vinaigre, confitures) des produits forestiers non ligneux et la commercialisation, a également remporté le prix de la PME agroalimentaire évoluant en milieu rural.

Le prix du meilleur promoteur BTP est revenu au manager de STICOP, Thomas Ilboudo, alors que le prix de la meilleure promotrice agroalimentaire/nutrition infantile est allé au manger de African Food Nutrition, Marthe F. Allah. Quant au manager de Hasco Energy, Hassan S. C. Baguian, il s’est adjugé le trophée du meilleur promoteur du secteur eau, assainissement et environnement.

Une dizaine de prix du public a également été décernée à des PME évoluant dans les domaines de l’agroalimentaire, l’informatique, l’éducation, l’artisanat/mode, dees médias. Des acteurs du développement, de la promotion des PME ont aussi vu leur engagement reconnu par les promoteurs de Afribusiness à travers des prix d’honneur. Au total, une vingtaine de distinctions a été décernée au cours de cette soirée dédiée au monde des PME.

Selon la responsable de Afribusiness et promotrice des de ce évènement, Fatou Coulibaly, en sus de promouvoir l’excellence, les Afribusiness Awards se veulent un cadre de partages d’expériences entre promoteurs de PME et les partenaires techniques et financiers.

Mettre en lumière les PME

Cette compétition vise également en mettre en lumière les micros, petites et moyennes entreprises qui sont dans l’ombre, ont des difficultés pour se faire connaitre, faire connaitre produits, services et savoir-faire et accroitre leurs ventes, se former efficacement, et créer les meilleurs réseaux et se connecter au mieux pour un développement durable, a-t-elle ajouté, Le but ultime étant de galvaniser, motiver davantage ces porteurs de projets d’entreprises et d’accroitre leur change de réussite dans l’entrepreneuriat.

Les lauréats ont été distingués suivant différents critères. « L’impact socioéconomique, la création d’emplois, la qualité de leurs services, produits, le chiffre d’affaires constituent les principaux critères de sélection », a précisé Mme Coulibaly.

Les heureux élus de cette édition se sont réjouis de l’honneur qui leur a été fait à travers la reconnaissance de leur mérite. « C’est un vrai sentiment de joie et de reconnaissance qui nous anime. Nous remercions les promoteurs de Afribusiness Awards pour cette initiative qui permet de reconnaitre le mérite des PME et qui nous motivent à progresser dans nos projets. Avec cette distinction, nous allons davantage innover, créer des emplois et accompagner les femmes rurales à avoir un avenir meilleur », a laissé entendre la lauréate du grand prix de la meilleure PME de 2023, Assanata Sanou/Ouédraogo.

Les intervenants ont salué la promotrice de cette belle initiative de promotion des PME qui jouent un rôle important dans le développement socioéconomique. Fatou Coulibaly a, à son tour, rendu un hommage au parrain et aux partenaires des Afribusiness Awards pour leur constant engagement en faveur des PME du Burkina Faso.

La cérémonie de remise des prix de la 4e édition des Afribusiness Awards a été précédé de plusieurs panels sur les opportunités, les défis et les contraintes liées au développement des PME. Elle a connu la présence des personnalités comme les anciens ministres Seydou Bouda et Salimata Nébié/Conombo, l’ancien directeur général de la Maison de l’entreprise, Lancina Ki.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com