Afrique  du Sud : le ministre saoudien des affaires étrangères participe à la réunion ministérielle des « Amis des BRICS »

Le ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite a annoncé la participation du prince Faisal bin Farhan bin Abdullah à la réunion ministérielle des « Amis des BRICS » prevue les 1er et 2 juin 2023 à Le Cap en Afrique du Sud. Le thème retenu pour cette réunion est « un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ».

Le ministre saoudien des affaires étrangères discutera avec les ministres participants des questions les plus importantes et des derniers développements sur la scène internationale et stimulera l’action multilatérale pour parvenir à la prospérité dans tous les pays, en plus de tenir un certain nombre de réunions bilatérales avec les ministres des affaires étrangères.

La ministre des affaires étrangères sud-africaine a invité quinze ministres en dehors du BRICS de prendre part à la réunion.

En rappel, le groupe “BRICS” compte actuellement cinq Etats, à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels.

B.S

Source : APS