Aide aux PDI : l’association Les Bâtisseurs de la paix en Afrique forme des femmes en fabrication de savon liquide

Dans le cadre du lancement de ses activités, l’association des Bâtisseurs de la paix en Afrique (ABPA) a apporté son soutien, sur le site de Yagma, aux femmes déplacées en les formant en saponification.

Victimes du terrorisme, des milliers de Burkinabè ont dû momentanément quitter leurs lieux d’habitation. Pour les soutenir, un élan de solidarité s’est créé au Burkina Faso. Ainsi depuis le 21 octobre 2023, l’association les Bâtisseurs de la paix en Afrique (ABPA) s’est jointe, lors du lancement de ses activités, à cette chaine de solidarité en apportant son aide aux personnes déplacées installées à Yagma, un quartier situé au nord de la ville de Ouagadougou. Sous la direction de sa présidente, Mariam Sawadogo, l’ABPA a formé 50 femmes déplacées en fabrication de savon liquide à Panzani.

L’objectif de cette activité génératrice de revenus(AGR) était de permettre aux participantes d’apprendre une activité économique afin de se perdre en charge. Elle a également sensibilisé via le théâtre aux dangers liés à la mendicité. Les jeunes du site ne sont pas restés en marge des activités de l’ABPA. 28 d’entre eux ont été formés en leadership dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. A la fin des formations, l’association a fait un don de vêtements et d’ustensiles de cuisine.

Crée en 2022, l’ABPA veut contribuer à améliorer la qualité de vie des populations du Burkina Faso et de la sous-région. Ses objectifs sont, entre autres, œuvrer au renforcement de la solidarité afin de rendre possible la coexistence pacifique ; soutenir les initiatives de paix et d’équité pour une réduction des inégalités sociales entres hommes, femmes et enfants, et du genre ;augmenter les connaissances sur les approches de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et la radicalisation ;accroitre l’accès à l’information des communautés sur les questions de santé, de protection de l’environnement, d’éducation, de paix et de gouvernance.

Alassane KERE