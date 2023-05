Aide humanitaire : l’Arabie saoudite fournit 100 millions de dollars en faveur du peuple soudanais

Le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Salman bin Abdulaziz Al-Saoud et le prince héritier, president du conseil des ministres, Mohammed bin Salman, ordonnent au KSrelief de fournir une aide humanitaire de 100 millions de dollars et d’organiser une campagne nationale par le biais de « Sahem » en faveur du peuple soudanais

Les autorités saoudiennes ont donné leurs directives au Centre Roi Salman d’aide humanitaire et de secours (KSrelief) de fournir une aide humanitaire variée de 100 millions de dollars et d’organiser une campagne nationale de collecte de fonds par le biais de la plateforme « Sahem » pour atténuer les difficultés auxquelles est confronté le peuple soudanais.

Le conseiller à la Cour royale et superviseur général du KSrelief, Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah, a affirmé que l’assistance émane de la volonté du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et de SAR le prince héritier de se tenir aux côtés du peuple soudanais et d’atténuer l’impact de la crise au Soudan.

Il a exprimé sa sincère gratitude au Serviteur des Deux Saintes Mosquées et à SAR le Prince héritier pour leurs nobles positions, qui s’inscrivent dans le prolongement du rôle humanitaire du Royaume d’Arabie saoudite de se tenir aux côtés des personnes sinistrées et nécessiteuses partout dans le monde. Il a révélé qu’en vertu des directives généreuses, des produits de secours et une aide humanitaire et médicale seront fournis aux personnes déplacées en République du Soudan.

Source :SPA