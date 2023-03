Alima Déborah Traoré/Diallo, première organisatrice du 8-Mars sous la Révolution : « Le Président Sankara galvanisait les femmes et les rendait plus confiantes »

S : Que pouvons-nous retenir de cette grande rencontre ?

A.D.T. : Organisées autour de plusieurs commissions, les femmes ont eu de profonds échanges et de fructueux débats démocratiques autour des thèmes suivants qui ont été ponctués et se sont conclus sur d’importantes résolutions et recommandations qui sont toujours d’actualité. Il s’agit de la situation juridique de la femme burkinabè : les discussions ont porté, entre autres, sur la suppression du dualisme dans la coexistence du droit coutumier et du droit moderne; l’instauration d’une liberté matrimoniale avec le consentement mutuel, libre et non vicié des 2 futurs époux, la suppression de la dot comme élément indispensable à la validité du mariage, la monogamie comme règle et la polygamie l’exception; l’institution du divorce par consentement mutuel, etc.

Je vous précise que le Code des personnes et de la famille qui régit jusqu’à ce jour les célébrations de mariages devant l’officier de l’état civil, les rapports au sein du couple sont le fruit des travaux de cette commission. La nécessité d’élaborer un Code pour une gestion harmonieuse des rapports au sein de la cellule familiale a été un grand défi et aujourd’hui, nous sommes toutes fières de l’impact de toutes les dispositions que nous avons proposées en 1985 et qui régissent la vie familiale burkinabè à travers notre actuel Code des personnes et de la famille.

La femme burkinabè et l’éducation : les débats ont été menés autour de la scolarisation des filles, de l’alphabétisation fonctionnelle et de l’éducation sexuelle, autour de l’excision dénoncée comme violence et atteinte à l’intégrité féminine, etc. L’intervention de la femme burkinabè dans le développement socio-économique, la question relative aux obstacles qui freinent sa santé parfaite, les accouchements rapprochés, l’insuffisance ou l’inexistence des structures sanitaires, etc., la femme dans l’agriculture et la femme dans les autres secteurs de la vie économique comme l’eau, l’autosuffisance alimentaire, les produits de la cueillette, l’artisanat, le petit commerce.

Une des grandes recommandations dans cette commission a été la nécessité pour les femmes de se regrouper pour une vaste transformation de nos produits locaux. Aujourd’hui en regardant dans nos alimentations la gamme des produits locaux transformés, j’éprouve une légitime fierté de voir les progrès accomplis par les femmes dans l’entreprenariat économique. Et je me dis que le meilleur reste à venir avec la modernisation et l’acquisition à grande échelle de leurs outils de travail, si l’Etat les appuie dans ce sens.