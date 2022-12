Allemagne : la police déjoue une attaque armée contre le Parlement

Le parquet de Karlsruhe (Justice allemande) a déclaré avoir déjoué les plans d’un groupuscule d’extrême droite qui projetait de s’en prendre aux institutions démocratiques du pays, notamment, le Bundestag (parlement allemand).

Le réseau est soupçonné d’avoir fait « des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag » avec un petit groupe armé, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

Environ 3 000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés à travers l’Allemagne et plus de 130 perquisitions ont été menées. Outre les interpellations, 27 autres personnes sont visées par l’enquête et soupçonnées d’appartenance à la cellule criminelle, selon le parquet.

Fondé en 2021, le groupuscule avait pour objectif de « venir à bout de l’ordre étatique existant en Allemagne et de le remplacer par une forme d’État propre », un projet ne pouvant être réalisé, d’après l’organisme, que par « l’utilisation de moyens militaires et de la violence contre les représentants de l’État », selon le communiqué du parquet de Karlsruhe, en charge des affaires concernant la sécurité de l’État.

Sidwaya.info