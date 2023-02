Ambassade du Burkina Faso au Sénégal : la carte d’identité consulaire biométrique lancée

L’ambassade du Burkina Faso au Sénégal a organisé, le 18 février 2023, à Dakar, une cérémonie de lancement de la nouvelle carte d’identité consulaire biométrique sous la présidence du Secrétaire général, Issa Boro, représentant Son Excellence Madame Olivia Rouamba, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur. La cérémonie a vu également la participation du Directeur général des Affaires juridiques et consulaires, M. Kémoko Diakité, représentant la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’étranger.

La mise en place de la carte d’identité consulaire biométrique est un projet entièrement conçu et exécuté par l’ambassade du Burkina Faso au Sénégal avec l’appui technique des compatriotes spécialistes du domaine. Ce projet vise à mettre à la disposition de la communauté burkinabè résidant au Sénégal et dans les autres pays de la juridiction (Cabo Verde, Gambie, Guinée Bissau et Mauritanie) un document fiable en remplacement de l’ancienne Carte qui était devenue inadaptée.

Pour l’ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Son Excellence Monsieur Jacob Ouédraogo, cette nouvelle carte biométrique permettra non seulement de maîtriser les données statistiques des Burkinabè vivant dans les cinq pays de sa juridiction, mais aussi et surtout de lutter contre toutes les velléités de falsification. Il a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance à madame la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso pour sa confiance et aux compatriotes qui ont apporté leur appui technique à la concrétisation du projet. Il a également traduit la disponibilité de l’ambassade à rester toujours à l’écoute et à répondre aux besoins de la communauté.

L’ambassadeur Jacob Ouédraogo a rappelé et salué les nombreuses actions réalisées par la diaspora burkinabè au Sénégal en soutien aux personnes déplacées internes et au gouvernement pour le retour de la paix. « C’est votre engagement qui constitue notre force », a-t-il ajouté. Au nom de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le Secrétaire général du ministère a félicité l’ambassadeur, le personnel de l’ambassade et la communauté burkinabè de la juridiction pour cette initiative qui s’inscrit dans la mission de son département visant à faciliter le séjour des compatriotes à l’étranger et à leur assurer une meilleure assistance et protection.

Il a indiqué qu’au regard des avantages qu’offre la carte d’identité consulaire biométrique, « cette bonne pratique de l’ambassade du Burkina Faso au Sénégal mérite d’être implémentée dans toutes nos représentations diplomatiques et consulaires ». Tout comme l’ambassadeur Jacob Ouédraogo, le Secrétaire général a salué l’excellente relation entre le Burkina et le Sénégal empreinte de considération et d’accompagnement.

Le représentant de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal a magnifié cette relation entre les deux pays qui, selon lui, s’est traduite ces dernières années par la signature de nombreux accords de coopération. En adressant ses félicitations pour le dynamisme dont fait preuve l’ambassade et la communauté burkinabé, il a indiqué que son pays va aussi s’inspirer de cette belle initiative.

Répondant à l’appel de l’ambassadeur et du président de l’Union fraternelle des ressortissants burkinabè au Sénégal (UFRBS), le directeur général des affaires juridiques et consulaires a exprimé la disponibilité des autorités sénégalaises à accompagner l’ambassade pour que l’utilisation de cette nouvelle carte puisse véritablement répondre aux besoins et attentes de la communauté burkinabè au Sénégal. La cérémonie a servi d’occasion pour une remise symbolique de cartes aux premiers bénéficiaires.

Ambassade du Burkina au Sénégal