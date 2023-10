An 36 de l’assassinat de Thomas Sankara : le héros de la Nation immortalisé

La commémoration du 36e anniversaire de l’assassinat du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons a eu lieu hier dimanche 15 octobre 2023 à Ouagadougou, en présence du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. A cette occasion, le boulevard Charles-de-Gaulle a été officiellement baptisé au nom du père de la Révolution burkinabè.

15 octobre 1987-15 octobre 2023, cela fait exactement 36 ans que le père de la Révolution démocratique et populaire, le capitaine Président Thomas Sankara a perdu la vie lors d’une attaque perpétrée par un commando. Le père de la Révolution récemment élevé au rang de héros de la Nation en conseil des ministres, la célébration du 36e anniversaire de son assassinat, le dimanche 15 octobre 2023 à Ouagadougou était d’une solennité particulière. Elle était placée sous la présidence du chef de l’Etat, le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé sur le site du mémorial Thomas-Sankara à 16h 05 minutes sous des hommages militaires. Il a procédé à la salutation aux familles des victimes de la tuerie du 15 octobre 1987. Le capitaine Traoré a reçu à cette occasion, le document récapitulatif du nouveau mémorial impliquant l’ensemble des infrastructures du comité mémorial Thomas Sankara, procédé à l’élévation solennelle de Thomas Sankara à la dignité de héros de la Nation, selon des décrets lus par le ministre d’Etat, le ministre en charge de la fonction publique, Bassolma Bazié, en présence de la famille de Thomas Sankara, de ses compagnons d’infortune et des plus hautes autorités de la Transition. Dépôt de gerbe de fleurs par le chef de l’Etat au pied de la statue, baptême de rue, dévoilement de la nouvelle maquette du projet architectural de l’ensemble des infrastructures du mémorial ont été les principaux temps forts de la cérémonie. Le Président Ibrahim Traoré a ensuite procédé à la pose de la première pierre du mausolée de Thomas-Sankara.

Un nouvel espoir

Pour le vice-président du Comité international mémorial Thomas Sankara, Daouda Traoré, c’est une fierté d’avoir un chef d’Etat qui incarne un nouvel espoir pour des lendemains meilleurs au Burkina Faso. Il a salué l’implication des autorités de la Transition avant d’indiquer que les aspirations de la jeunesse africaine et des panafricanistes sont nombreuses. Mieux, M. Traoré a fait savoir que sa structure est à pied d’œuvre pour que les 12 compagnons d’infortune de Thomas Sankara soient reconnus martyrs de la Nation. Le président du parti Progressiste uni pour le renouveau (PUR) Justin Somé s’est réjoui de l’immortalisation du Président Thomas Sankara.

« Tuer Sankara et il naitra des milliers de Sankara». La prophétie s’est encore une fois accomplie et les tentatives de l’impérialisme et de ses valets locaux de nous détourner de notre chemin sont vouées à l’échec, car les masses populaires, instruites par l’expérience, sont résolument debout sur les remparts, prêtes à défendre leur terre contre toute forme de prédation d’où qu’elles viennent », a-t-il dit en substance. En ce qui concerne le nouveau projet architectural, produit par l’architecte Diébédo Francis Kéré, sa présentation fait ressortir un ouvrage bâti entre autres sur une superficie de 14 hectares, une tour haute de 87m (le chiffre 87 renvoie à l’année de décès du capitaine Sankara), des espaces pour le sport de masse et des rampes. Le projet prévoit l’aménagement du parc bangr-wéogo sur lequel s’étend le mémorial. En tout, une quinzaine d’infrastructures annexes sont prévues afin de donner à l’ouvrage un lieu de tourisme et d’activités physiques, culturelles et éducatives.

Wanlé Gérard COULIBALY

Catherine KOURAOGO (Stagiaire)