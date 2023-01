An 64 de la Révolution cubaine : La résistance du peuple magnifiée

L’ambassadrice de Cuba au Burkina, Nadieska Navarro, a organisé une réception à sa résidence à l’occasion du 64e anniversaire de la Révolution cubaine, le samedi 31 décembre 2022, à Ouagadougou.

Le triomphe de la Révolution cubaine a été proclamé le 1er janvier 1959 sous le leadership du commandant Fidel Castro. 64 années après, les Cubains se souviennent de cette date qui a mis fin à la dictature de Fulgencio Batista. L’ambassadrice de Cuba au Burkina, Nadieska Navarro et ses compatriotes résidant à Ouagadougou ont rappelé le souvenir de cet évènement majeur dans la soirée du samedi 31 décembre 2022.

Aux dires de la diplomate cubaine, le 1er janvier 1959 a inauguré une ère de « changements profonds » à Cuba dans tous les domaines, ce qui a permis de bâtir un pays « libre, digne et prospère », sur la base du socialisme. Elle a fait remarquer que cette vision a été mal vue par les « États-Unis qui voyaient dans le projet révolutionnaire cubain un danger pour leurs intérêts stratégiques en Amérique latine. »

« L’imposition du blocus économique, commercial et financier des États-Unis contre Cuba en 1962, poursuivait l’objectif de provoquer une situation de détresse sur l’Île qui ferait rapidement échouer la révolution naissante et ramènerait le pays dans la sphère d’influence américaine et au statut néocolonial, tel qu’il était depuis l’aube du XXe siècle et pendant cinq décennies. », a déclaré Mme Navarro.

En dépit de la politique d’agression permanente de l’empire qui l’a même conduit à concevoir, planifier et financer, a-t-elle rappelé, l’aventure guerrière dénommée « baie des cochons », le peuple cubain a su porter un échec à cette opération en trois jours.

Pour l’ambassadrice, le blocus imposé à Cuba depuis six décennies constitue le principal obstacle de développement de l’île.

Qu’à cela ne tienne, Cuba a su tout au long des 64 années de sa Révolution faire preuve de résilience au point d’être placée au 73e rang dans l’indice de développement humain sur 189 pays.

« En termes de sécurité citoyenne, notre pays est le troisième le plus sûr du continent avec un taux de moins de cinq homicides pour 100 mille habitants. Plus de 99% de la population cubaine est couverte par un médecin de famille et une infirmière. Nos enfants sont vaccinés contre 13 maladies et il y a une espérance de vie à la naissance de plus de 78 ans. Les femmes représentent plus de 60% des diplômés de l’enseignement supérieur et plus de 67% des techniciens et professionnels à travers le pays », a détaillé Nadieska Navarro.

« Détermination et courage »

Selon elle, l’année qui s’est achevée a été dure pour les Cubains au plan économique, mais la solidarité des pays amis de par le monde a permis de tenir.

Elle a cité, entre autres, l’explosion au symbolique hôtel Saratoga à La Havane, l’incendie de la base de superpétroliers de Matanzas et les dégâts produits par le passage l’ouragan « Ian » à travers la zone occidentale de Cuba.

« Le valeureux peuple cubain a su affronter ces évènements avec détermination et courage, avec la contribution solidaire des pays frères et de nombreuses mains amies dans le monde. Qu’ils reçoivent, une fois de plus, nos remerciements les plus sincères », a laissé entendre l’ambassadrice.

Dans le domaine de la santé, le pays a réussi le contrôle de la pandémie de la Covid-19 en développant ses propres vaccins comme le « Mambisa. »

« Un nouveau Code des familles a été approuvé lors d’un référendum populaire. Il s’agit d’une législation très avancée qui élargit considérablement les droits de tous les Cubains et Cubaines en matière de famille. Par ailleurs, une nouvelle et éclatante victoire a été obtenue lors du vote de la résolution cubaine contre le blocus aux Nations-Unies, avec un total de 185 voix en faveur et seulement deux contre », a ajouté la diplomate cubaine.

Saluant la résilience du peuple burkinabè face à la crise sécuritaire et humanitaire qu’elle subit, Nadieska Navarro a émis le vœu que l’année 2023 sonne la victoire contre le terrorisme et le retour de la paix au pays des Hommes intègres.

Karim BADOLO