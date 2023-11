An I de la 3e législature de Transition : plus de 40 lois adoptées

Les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT), le personnel de la sécurité de l’ALT et celui de l’administration parlementaire ont commémoré les un an d’existence de la troisième législature de Transition à travers une cérémonie solennelle de montée des couleurs le lundi 13 novembre 2023 à Ouagadougou.

11 novembre 2022 – 11 novembre 2023, cela fait un an que la troisième législature de Transition a été installée. Les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT), le personnel de la sécurité de l’ALT et celui de l’administration parlementaire ont commémoré cet évènement le lundi 13 novembre 2023 à Ouagadougou à travers une cérémonie de montée des Couleurs. A l’occasion, le Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougouma a fait le bilan d’un an des missions assignées à l’Assemblée législative de Transition par la Charte de la Transition.

Il a indiqué quedurant cette période plus de 40 lois ont été votées avec une quarantaine de questions orales adressées au gouvernement et 5 missions d’informations. M. Bougouma a aussi confié que les députés ont sillonné l’ensemble des 13 régions du Burkina Faso à la rencontre des Forces combattantes, des Personnes déplacées internes et des légitimités coutumières. « Nous avons aussi été à l’écoute de nos forces vives des régions afin de recueillir des propositions pour les réformes à venir » a-t-il expliqué.

Pour lui, cette commémoration est une occasion pour remercier les parlementaires pour le travail abattu. A notre installation, a-t-il poursuivi, nous avons dit que nous allons travailler à légiférer autrement, c’est-à-dire travailler à ce que le processus soit beaucoup plus participatif.

Resserrer les rangs

« Ensemble, nous avons recueilli les propositions des forces vives des régions. C’est une façon de prendre en compte les préoccupations de nos populations dans le contenu des lois. Nous sommes sur la bonne voie » s’est réjoui M. Bougouma. Le président de l’ALT a également traduit sa reconnaissance aux personnels de la sécurité de l’hémicycle et de l’administration parlementaire. Car selon lui, ils sont les ouvriers de l’ombre sans lesquels il n’a pas d’assemblée encore moins ce bilan d’un an. Pour les défis futurs, Ousmane Bougouma a exhorté la « famille » parlementaire à maintenir le cap.

« Nous ne devons pas baisser les bras. C’est le lieu de resserrer les rangs, car les grandes réformes sont à venir. Nous devons nous rappeler que nous sommes des députés VDP à l’hémicycle. Pour cela nous n’aurons de repos que lorsque le pays sera complètement en paix. Ce sera notre contribution pour rétablir la paix dans notre pays pour améliorer la gouvernance afin que les Burkinabè soient davantage unis», a-t-il soutenu.

Il a en outre exhorté les parlementaires à rester à l’écoute des populations, à rendre compte du travail parlementaire et à utiliser les nouvelles technologies pour que les populations de l’intérieur et l’extérieur du pays puissent contribuer substantiellement à l’œuvre législative.

Abdoulaye BALBONE