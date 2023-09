An I du MPSR II : actionnariat populaire au Burkina Faso : la réalisation d’un rêve de Laurent Bado

L’enseignant de droit à la retraite et président d’honneur du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), Laurent Bado, a assisté le lundi 12 juin 2023 à Ouagadougou au lancement officiel du programme d’actionnariat populaire.

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie de lancement du système de financement des industries burkinabè par l’actionnariat populaire, le 12 juin 2023 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Le président d’honneur du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), Laurent Bado, voit ainsi se réaliser un pan de son projet de société pour le Burkina Faso qu’il a défendu au cours de sa carrière politique. Assis aux premières loges, l’homme de « Zoula » se voit ainsi honoré. L’actionnariat populaire, faut-il le rappeler, offre aux Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur, la possibilité d’investir dans des projets et des entreprises nationales, leur permettant ainsi de bénéficier des retombées financières sous forme de dividendes. Il consiste à faire du peuple, le propriétaire du capital et du travail. L’actionnariat populaire est sans conteste un des moyens efficaces pour le développement du Burkina Faso. Ce mode de développement endogène a été expliqué par Laurent Bado dans plusieurs ouvrages et sur des plateaux télé, etc.

Lors d’une conférence publique de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) à Koudougou en août dernier, Laurent Bado a soutenu que la seule voie de développement endogène du Burkina et de l’Afrique en général, c’est l’actionnariat populaire. À l’entendre, des personnalités politiques burkinabè comme Daniel Ouezzin Coulibaly, Thomas Sankara et Joseph Ki-Zerbo l’ont conforté dans sa conviction. Laurent Kilachu Bado, né le 28 août 1945 à Zoula, Burkina Faso, est un intellectuel et homme politique burkinabè, père du « grégarisme africain ». Professeur de droit constitutionnel et sciences politiques, il a occupé plusieurs autres postes de responsabilité (Commissaire à la Réforme de l’administration, chef du département de droit public, etc.). Il a créé en 2000, le PAREN. Il prône le grégarisme comme modèle de société pour l’Afrique en général et le Burkina Faso en particulier. Modèle qui offre une alternative aux systèmes capitalistes et socialistes qui ont montré leurs limites, selon lui. Dans le PAREN, le testament de Laurent Bado, il définit le grégarisme appliqué à l’Afrique comme la mise en place d’une économie populaire : « La voie de l’Afrique (…) est bel et bien le grégarisme de la tradition qui distingue la liberté et la solidarité sans les séparer, qui unit l’individu et le groupe sans les confondre »…

Evariste YODA