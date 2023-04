Après un diabète gestationnel : «La femme doit planifier ses grossesses en adoptant une contraception adaptée…», Dr Patrice Savadogo, endocrinologue

Le diabète gestationnel est une anomalie de la tolérance au glucose pendant la grossesse. Il peut durer le temps de la grossesse ou être révélateur d’un diabète antérieur. Quels sont les symptômes? Quels risques pour la mère et le fœtus ? Dr Pouinkonba Patrice Savadogo, endocrinologue en service au CHU Yalgado-Ouédraogo, donne des réponses.

Sidwaya (S) : Qu’est-ce que le diabète gestationnel ?

Pouinkonba Patrice Savadogo (P.P.S.) : Le diabète gestationnel est une anomalie de la tolérance au glucose pendant la grossesse. Il englobe deux situations différentes : le diabète préexistant à la grossesse ou diabète pré-gestationnel qui est découvert qu’à l’occasion de celui-ci. Il y a le diabète gestationnel ‘’vrai’’ qui est diagnostiqué au cours de la grossesse et qui disparaît après l’accouchement.

S : Quels sont les facteurs à risque du diabète gestationnel ?

P.P.S. : Les femmes à risque de faire un diabète gestationnel sont celles qui ont un âge de 35 ans ou plus, sont en surpoids ou obèses, qui ont au moins un parent diabétique. Elles ont déjà fait un diabète gestationnel pendant une grossesse antérieure et qui ont accouché d’un gros bébé (+ de 4 kilogrammes). Si une patiente a au moins un de ces facteurs de risque, il est nécessaire de faire le dépistage du diabète gestationnel.

S : Comment se fait la prise en charge du diabète gestationnel ?

P.P.S. :La prise en charge du diabète gestationnel est actuellement bien codifiée et se fait dans la majorité des centres médicaux du Burkina. Elle comprend en général des conseils hygiéno-diététiques et si nécessaire, l’instauration d’une insulo-thérapie.

S : Quelles sont les complications possibles pour la femme et son enfant ?

P.P.S. : Une grossesse qui survient dans un contexte de diabète est une grossesse à risque qui doit être bien surveillée, car cela peut mettre en jeu, le pronostic vital de la mère et de l’enfant lors de certaines complications aiguës du diabète comme l’acidocétose diabétique. Il peut poser des problèmes de malformations ou de croissance du fœtus. A la naissance, le bébé est fragile, car il est à risque important de faire une hypoglycémie, des troubles ioniques qui peuvent mettre en jeu son pronostic vital. Nous conseillons généralement aux femmes de suivre correctement leurs consultations prénatales. L’accouchement doit se faire dans un centre médical. Après l’accouchement, une femme ayant fait un diabète gestationnel a un risque important de faire un diabète de type II. De plus, elle est à un risque plus important de faire des maladies cardiovasculaires. Chez l’enfant, le risque d’être en surpoids ou obèse ou de faire plus tard un diabète de type II ou un syndrome métabolique est plus important.

S : En pratique, que faire ?

P.P.S. : Une femme qui a déjà eu un diabète gestationnel doit surveiller sa glycémie régulièrement (faire au moins une glycémie à jeun au moins une fois par an), avoir une alimentation équilibrée et variée, avoir une activité physique régulière (30 à 60 minutes par jour, cinq (5) fois par semaine). Elle doit faire attention à son poids. Elle doit aussi planifier ses grossesses suivantes en adoptant une contraception adaptée si nécessaire. Si la patiente a finalement un diabète de type II, après un diabète gestationnel, il est judicieux que la grossesse suivante survienne dans une situation d’équilibre du diabète.

Wamini Micheline OUEDRAOGO michouleazar@gmail.com

Léon Yougbaré (Stagiaire)