ASCE-LC : Philippe Nion, bientôt à l’UEMOA ?

Dans ses pérégrinations, Kantigui a appris que le Contrôleur général d’Etat, Philippe Néri Kouthon Nion va quitter, très prochainement, son poste à la tête de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de Lutte contre la corruption (ASCE-LC).

En effet, de ce qui est revenu à Kantigui, Philippe Nion aurait été promu au poste de conseiller spécial à la Cour des comptes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où il devrait déposer ses valiser les tout prochains jours.

Kantigui se rappelle que depuis sa prise de fonction, M. Nion a abattu un travail colossal en termes de contrôle dans la gestion des fonds publics de certaines institutions du pays. Sont de celles-ci, l’audit de la présidence du Faso, de l’Assemblée nationale et de la Primature.

D’ores et déjà, Kantigui tient à féliciter, de vive voix, Philippe Néri Kouthon Nion pour cette promotion qui fait honneur à l’ensemble du peuple burkinabè. Toutefois, Kantigui espère que les acquis engrangés seront consolidés afin que l’ASCE-LC puisse être toujours un des maillons essentiels dans la chaine de la bonne gouvernance au service du bien public.

CSPS de Kaya (Nahouri) : une passation de service à problème

Il y a quelques jours de cela, Kantigui apprenait sur les réseaux sociaux qu’une partie de la population du village de Kaya, commune de Tiébélé, province du Nahouri, s’est opposée à une passation de service au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dudit village. Comment cela est-il arrivé ?

Kantigui a cherché à comprendre. En effet, selon une de ses sources, tout est parti d’une mésentente entre l’Infirmier- chef de poste (ICP) et son agent, une dame Agent itinérant de santé (AIS). En début octobre 2022, une mutation interne affectait la dame dans un autre CSPS et ensuite dans une autre province de la région.

Comme les deux agents ne s’entendaient pas, l’AIS a décidé de déposer deux bouteilles de gaz en sa possession au district sanitaire de Pô avant de rejoindre son nouveau poste.

Mais, le CSPS étant alimenté par un système solaire depuis un certain temps, ces bouteilles ne sont plus utilisées. Ayant constaté l’absence du matériel, une plainte du Comité de gestion (COGES), appuyée par une revendication de la population, est déposée à la gendarmerie de Tiébélé pour vol de bouteilles par l’AIS.

La source de Kantigui précise que les bouteilles, objet de la polémique, ne sont pas une propriété du COGES mais plutôt une dotation de la Direction de prévention pour la vaccination basée au district. Le 26 octobre 2022, une note d’affectation du personnel du district, suivie de la nomination de dix-neuf ICP affecte l’ICP de Kaya.

C’est cette note qui va réveiller la crise. Selon ce qui a été dit à Kantigui, l’ICP et une partie de la population considèrent que sa mutation est liée à la mésentente entre lui et l’AIS. Des plaidoyers seront initiés par des personnes ressources de Kaya auprès de l’autorité provinciale pour suspendre la note d’affection de l’ICP. Le haut-commissaire se saisit du problème et organise des concertations avec les différents acteurs en vue de trouver une solution. Ces concertations ont permis de trouver un consensus pour la passation de charge entre l’ICP sortant et le nouveau. Une première et une deuxième date sont retenues et seront annulées à la suite de mouvements d’humeur.

Le 5 avril 2023, sur conseils du haut-commissaire, une équipe du district se rend au CSPS pour la passation, elle sera une fois de plus confrontée à un refus d’une partie de la population qui souhaite garder son ICP. Dans la foulée, le haut-commissaire se déplace personnellement à Kaya pour remettre les bouteilles en question.

Afin de connaitre le fond du dossier, la gendarmerie de Tiébélé a, quant à elle, ouvert une enquête. Kantigui encourage, pour sa part, l’autorité provinciale à poursuivre les concertations avec les différents protagonistes afin de trouver une solution au problème.

Cathédrale Sainte Anne: mobilisation pour la construction d’un oratoire

La paroisse cathédrale Sainte Anne de Dédougou, dans le but d’aider ses fidèles sur le plan spirituel, a initié un projet de construction d’un oratoire d’adoration perpétuelle. Le coût du projet s’élève à plus de 14 900 000 FCFA. A ce jour, plus de 2 500 000 F, selon les sources de Kantigui, ont déjà été mobilisés pour la réalisation de ce projet qui tient à cœur les paroissiens, en dépit du contexte économique difficile.

Pour ce faire, l’occasion ne manque pas pour rappeler aux fidèles de faire des efforts dans la mobilisation des ressources. Kantigui, qui suit de près ce projet, se fait le porte-voix des paroissiens de la cathédrale de Dédougou pour solliciter une contribution des bonnes volontés à la réalisation de cet oratoire d’adoration perpétuelle.

A cet effet, ont confié les sources de Kantigui, les agents pastoraux et les responsables du conseil des laïcs de la paroisse peuvent être contactés en cas de soutien au projet.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89