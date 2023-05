Assemblé législative de transition : le Président Ousmane Bougouma dans la Boucle du Mouhoun

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, était dans la Boucle du Mouhoun, le mercredi 3 mai 2023, pour une visite de courtoisie. A l’occasion, il a échangé avec les autorités administratives, religieuses et coutumières de la ville de Dédougou.

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, veut s’imprégner des préoccupations des populations locales. C’est pourquoi, dans le cadre de ses tournées régionales, il s’est rendu dans la capitale de la région de la Boucle du Mouhoun, Dédougou, ce mercredi 3 mai 2023. Il a saisi l’occasion pour recueillir les préoccupations des populations de la zone afin d’en tenir compte dans les éventuelles interpellations de l’institution sur la conduite de l’action gouvernementale. De chez le chef de canton de Dédougou, à l’archevêché en passant par les communautés musulmane et évangélique, le message du président de l’ALT est empreint de gratitude à l’endroit des acteurs coutumiers et religieux. Cette reconnaissance du premier responsable de l’organe législatif de la Transition s’explique, a-t-il dit, par l’engagement des leaders coutumiers et religieux auprès des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans le combat contre le terrorisme et l’assistance aux personnes déplacées internes. Le message de Dr Ousmane Bougouma, c’est aussi celui de l’exhortation à maintenir le cap de la mobilisation, à construire une solidarité sans faille entre les différentes couches de la société et entre les communautés pour venir à bout du terrorisme qui menace la survie de la population burkinabè. « Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes menacés dans notre cohésion et c’est ce que l’ennemi recherche. Plus que jamais, nous avons besoin de nous unir. C’est à nous de savoir construire cette synergie d’actions afin de pouvoir sortir de cette crise », a lancé le chef du parlement.

Dr Ousmane Bougouma a ajouté qu’il lui a semblé indiqué de venir au contact de la population afin de recueillir leurs préoccupations afin d’améliorer le travail de l’Assemblée législative de Transition qui contrôle l’action du gouvernement au quotidien. Honorées par la démarche, les notabilités coutumières et religieuses de la cité du Bankuy ont avoué leur satisfaction et promettent de redoubler d’ardeur dans les prières et les invocations en faveur du retour de la paix au Burkina Faso. Elles ont fait des suggestions et soumis des préoccupations à l’autorité. La communauté évangélique a proposé aux dirigeants de la Transition d’avoir « une communication saine, franche et sincère ». « Même si c’est mauvais, dites la vérité à la population et ne cherchez pas à la masquer », a recommandé un pasteur. L’évêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, a soumis à la délégation parlementaire, les préoccupations de logement pour les personnes déplacées internes, la satisfaction de leurs besoins de première nécessité. Il a souhaité un accompagnement psycholo-gique au profit d’elles. Pour le porte-parole du chef de canton de Dédougou, Pierre Dakio, tout comme la communauté musulmane, cette visite des plus hautes autorités du pays revêt un caractère réconfortant pour la population au regard de la situation sécuritaire difficile. Car, selon l’opinion extérieure, « Dédougou est tellement rouge qu’on ne peut pas y accéder », a informé Pierre Dakio.

Adama SEDGO

Yacouba Belém (Collaborateur)