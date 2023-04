Assemblée législative de Transition : le Dr Ousmane Bougouma échange avec deux personnalités

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu successivement en audience, une délégation de l’Association Morija, conduite par son représentant pour l’Afrique de l’Ouest, Gédéon Kaboré et la présidente de la Chambre des métiers, de l’artisanat du Burkina Faso, Germaine Compaoré, le jeudi 20 avril 2023, à Ouagadougou.

C’est la délégation de l’Association Morija, conduite par son représentant pour l’Afrique de l’Ouest, Gédéon Kaboré qui a été reçu en premier, le jeudi 20 avril 2023, par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma. Selon lui, l’objet de cette visite au chef du Parlement est de présenter l’Association mais également de présenter la bénévole qui a bien voulu faire un travail remarquable en soutien au pays des Hommes intègres.

En effet, dans le cadre des projets de ladite Association, une nageuse suisse, Flavie Capozzi, a mené des actions pour avoir des ressources financières nécessaires dans le but de financer des programmes d’eau potable et autres au Burkina. M. Kaboré a indiqué qu’elle a parcouru 150 km à la nage de Genève à Veytaux, en deux jours et demi, pour récolter des fonds grâce aux sponsors. Ces fonds sont d’une valeur de 58 mille francs suisse, soit environ 38 000 000 FCFA.

« Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé avec de la kinésithérapie à Kaya, de l’éducation, du développement rural à travers l’agriculture et le financement des activités des femmes et de la nutrition », a-t-il notifié. A l’écouter, c’est le « programme Wash » dans lequel, l’Association construit des points d’eau potable, notamment des forages et la réalisation de latrine en sensibilisant à l’hygiène et à la gestion des déchets. Pour la nageuse, Flavie Capozzi, c’est un honneur de recevoir les félicitations du Dr Ousmane Bougouma.

« La somme collectée à travers les sponsors de mon projet de natation a été investie dans l’Association et ceux jusqu’au dernier centime », a-t-elle déclaré. A la suite de Morija, ce fut le tour de la présidente de la Chambre des métiers du Burkina, Germaine Compaoré. Pour la délégation, c’est une visite de courtoisie en vue de féliciter les autorités parlementaires pour le travail qu’ils abattent et aussi pour réaffirmer leur disponibilité à les accompagner.

« C’est aussi une occasion pour nous d’exposer les différentes préoccupations que notre structure a, à son actif et solliciter l’accompagnement de l’autorité parlementaire », a souligné Germaine Compaoré. Au titre des préoccupations, elle a cité le problème de financement pour accompagner le secteur afin qu’il mène à bien ses activités au profit de l’ensemble des artisans du Burkina Faso, la quête d’un siège digne du nom de l’institution et la valorisation du secteur à sa juste valeur. « Aucun pays ne peut se développer sans passer par l’artisanat », a martelé Mme Compaoré.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Estelle KONKOBO (Stagiaire)