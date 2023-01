Assemblée législative de Transition : le personnel souhaite « bonne année » au Président Bougouma

L’administration parlementaire a organisé une cérémonie de présentation de vœux au Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, le vendredi 6 janvier 2023, à Ouagadougou.

A l’occasion de la nouvelle année 2023, les députés et le personnel administratif de l’institution parlementaire ont présenté leurs vœux à leur Président, Ousmane Bougouma. Cette cérémonie a eu lieu, le vendredi 6 janvier 2023, dans l’enceinte de l’Assemblée législative de Transition (ALT), en présence de tout le personnel. Selon le secrétaire général du Parlement, Valérie Simporé, cette occasion leur permet de marquer non seulement un temps d’arrêt pour apprécier les efforts consentis durant l’année écoulée, mais aussi pour décliner leurs aspirations pour la nouvelle année.

« Elle traduit, par ailleurs, la considération et l’estime que les membres du Parlement ont les uns envers les autres et permet d’évaluer, ensemble, le chemin parcouru et envisager sereinement l’avenir afin de relever les défis assignés à notre institution », a fait savoir Mme Simporé. Pour le premier vice-président de l’ALT, Dafidi Lompo, l’initiative s’inscrit en droite ligne du renforcement de l’esprit d’équipe entre députés et personnel administratif pour relever les défis prioritaires du moment. En réponse aux vœux de ses collaborateurs, le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma, leur a souhaité des vœux de paix, de santé, de succès personnel et professionnel. A entendre M. Bougouma, l’année 2023 ne sera pas de tout repos pour la représentation nationale. Mais, déjà, il a salué l’abnégation, le professionnalisme et la disponibilité des uns et des autres dans l’exercice des missions à eux confiées. En marge de cette cérémonie de présentation de vœux, des attestations et de présents ont été remis à neuf agents de l’administration parlementaire qui ont été admis à la retraite courant 2022. Ils ont reçu toutes les félicitations des responsables de l’ALT pour le travail qu’ils ont abattu, au profit du parlement, pendant leur temps d’activité.

Soumaïla BONKOUNGOU

Estelle KONKOBO (Stagiaire)