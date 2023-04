Attaque de Sévaré au Mali : Neuf civils tués et 61 blessés (bilan provisoire de l’armée)

le Gouverneur de Mopti, Abass Dembélé, a annoncé 09 morts, 61 civils blessés et des dégâts matériels selon un premier bilan de l’attaque à la voiture piégée qui a visé tôt ce samedi matin la base aérienne 102 dans la zone aéroportuaire de Sévaré.

Abass Dembélé s’est rendu sur les lieux pour s’imprégner de la situation. Après constat, le gouverneur a salué « la promptitude et le professionnalisme des Forces de défense et de sécurité, le dévouement des agents socio – sanitaires et l’assistance de la population fortement mobilisée à l’appel des autorités pour le don de sang aux blessés ».

Sidwaya.info