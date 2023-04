Augmentation prix des produits pharmaceutiques : Le ministre de la santé dénonce une mesure unilatérale

L’augmentation des prix des produits pharmaceutiques dénoncée par la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) ne passe pas non plus aux yeux du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Le ministre Robert Kargougou a dénoncé, ce lundi, une mesure « unilatérale » et « inacceptable ».

Selon ses explications, le syndicat national des pharmaciens du Burkina estime que la marge bénéficiaire de 32% pour revendre les Médicaments essentiels génériques (MEG) n’est pas tenable. Ce serait, selon lui, la raison pour laquelle l’organisation a invité les pharmaciens à arrêter la commercialisation des MEG.

« Nous pensons qu’il y a un problème de communication. Il est de bon aloi que nous discutions pour que la bonne information soit partagée », a-t-il indiqué.

Et dans cet élan, le syndicat est attendu demain mardi à une rencontre avec les départements en charge de la Santé et du Commerce, a précisé le ministre en charge de la Santé.

Sidwaya.info