Automobile : Bientôt une voiture 100% marocaine sur le marché

Le Label « made in Morocco » s’étend maintenant à l’automobile. Grâce à la société Neo Motors, le Maroc intègre la liste des pays constructeurs de véhicules automobiles. Selon Africanews, le Roi Mohammed VI a même présidé, le lundi 16 mai 2023 au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation du modèle de voiture du premier constructeur marocain et du prototype d’un véhicule à hydrogène. Ces véhicules sont destinés aux consommateurs marocains et au marché extérieur. Chaque année, l’entreprise marocaine devrait produire 27 000 unités.

Alassane KERE