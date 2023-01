Autonomisation des PDI : le SITA lance un programme de formation

La direction générale du Salon international du textile africain (SITA) a officiellement lancé, le samedi 8 janvier 2023 à Kaya, dans la région du Centre-Nord, un programme de formation au métier de la teinture et du tissage au profit des personnes déplacées internes.

Le Salon international du textile africain (SITA) est soucieux de l’adaptation et du bien-être des Personnes déplacées interne (PDI). Pour créer un environnement propice à la résilience des PDI, le SITA a élaboré un programme de formation et d’encadrement des masses déplacées du fait de l’insécurité. Le samedi 7 janvier 2023, la direction générale du SITA a officiellement lancé à Kaya, la formation au métier de tissage initiée à l’endroit des femmes déplacées interne de la région du Centre-Nord.

Au total, une cinquantaine de PDI venues des provinces du Bam, du Namentenga et du Sanmatenga vont prendre part à cette formation prévue pour durer trois semaines (21 jours). Selon la directrice générale du SITA, Antoinette Yaldia, il s’agit d’une formation accélérée qui vise à outiller dans un délai court les participantes. « Les bénéficiaires auront avec elles des encadreurs avertis, pétris de connaissances en techniques de tissage. Il s’agit d’une formation accélérée de trois semaines qui va aider les femmes PDI à s’adapter à leur conditions actuelles de vie », a fait savoir Mme Yaldia.

Pour elle, la formation s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises et consiste avant tout à rendre les PDI plus résilientes et mieux intégrées dans leur milieu. « Au regard de notre devoir sociétal d’accompagner la réinsertion socio-professionnelle de ces femmes, le SITA va jouer sa partition et doter chaque participante d’un kit d’installation en vue de permettre un démarrage effectif d’activités rémunératrices », a-t-elle indiqué. Du point de vue de la directrice générale du SITA, cette formation participe également à garantir la dignité des PDI, notamment les femmes.

La session de formation sera sanctionnée par l’octroi d’attestations de participation aux participantes. En plus, chacune d’elle recevra un kit d’installation et de démarrage d’une entreprise de tissage. Les responsables du SITA vont, par la suite, assurer le suivi des femmes formées, afin de poursuivre l’encadrement continu. Mieux, il est prévu de soutenir les bénéficiaires dans une approche visant à mettre en œuvre des micro-finances soit individuellement ou en s’organisant par groupement.

Le Secrétaire général de la région (SGR) du Centre-Nord, Inoussa Kaboré, a salué « une initiative qui consiste à soutenir l’action du gouvernement dans l’assistance des PDI ». Selon lui, la région du Centre-Nord regorge de beaucoup de PDI et toute action ou initiative visant à soutenir les personnes déplacées internes est la bienvenue.

Gérard COULIBALY