Autonomisation économique des jeunes : le e-commerce, un point de départ incontournable

Les 25 et 26 septembre 2023, se tient, dans la capitale burkinabè, la IIe édition du Forum inclusif sur le commerce électronique (FICEL). Organisée par le ministère en charge du commerce, en partenariat avec le PNUD, la présente édition se déroule sur le thème : « Réponses aux défis de l’emploi et de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes : Opportunités du commerce électroniques au Burkina Faso ». Ainsi, durant les deux jours, en plus du thème central, les participants vont échanger autour de cinq sous- thèmes. Il s’agit des « chaines de valeurs du commerce électronique : Quels marchés pour le commerce électronique burkinabè ? », du « commerce électronique et emploi : Quelles synergies pour une réduction du chômage des jeunes et des femmes dans le cadre de la ZLECAF : Quelles opportunités pour les pays de l’UEMOA ? », les « Infrastructures et sécurité dans le commerce électronique : Enjeux et perspectives ». « La problématique du financement du commerce électronique : Quelles sont les pistes de solutions pour le financement de l’entreprenariat des jeunes et des femmes dans le commerce électronique du Burkina Faso ? » sera également au centre des débats. Le ministre en charge du commerce, Serges Poda, représentant le Premier ministre, a rappelé que le FICEL II, se tient à un moment où le Burkina Faso est confronté à l’hydre terroriste et à de nombreux autres défis liés à l’humanitaire et à l’emploi. D’où la pertinence du thème. Le ministre a aussi cité un rapport de la Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui a révélé que le commerce électronique mondial a atteint 26 700 milliards de dollars en 2020. Toujours selon le même rapport, la part des ventes au détail en ligne est passée de 16% en 2019 à 19% en 2020, soit une augmentation de 3%. « C’est dire donc que le e-commerce est au centre d’une transformation économique et sociale irréversible et sans précédent », a soutenu Serges Poda.

Une réponse holistique aux défis de l’emploi

Dans ce cadre, il a rappelé que le Burkina Faso a mis en place de nombreuses initiatives en vue de tirer pleinement profit du e-commerce. Il a cité entre autres la création du comité de développement du commerce électronique en 2020, l’adhésion en 2020 à l’initiative conjointe sur le commerce électronique à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le processus de certification des entreprises du e-commerce en cours, l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du e-commerce qui est en cours également. A cet effet, il a invité les participants à s’y pencher avec abnégation avec des propositions pertinentes qui serviront de boussole pour une réponse holistique aux défis de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans le contexte marqué par la crise sécuritaire. Quant au représentant-résident du PNUD au Burkina, Alfredo Teixeira, il est convaincu que le commerce électronique constitue un point de départ imbattable pour l’autonomisation économique des jeunes filles et garçons.

Pour lui, il offre un énorme potentiel pour de nouvelles entreprises et d’innombrables emplois liés à des compétences déjà détenues par les jeunes. C’est pourquoi, sa structure s’aligne aux initiatives de digitalisation du gouvernement burkinabè. A ce sujet, il a affirmé les initiatives de digitalisation et d’entreprenariat engagées par le PNUD qui ont pu bénéficier à plus de 10 000 jeunes et femmes durant ces deux dernières années. « Nous croyons fermement que le développement inclusif et durable passe par l’exploitation des avantages du numérique pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables », a déclaré le représentant-résident du PNUD. L’innovation majeure de cette IIe édition est la mise en place du « FICEL ACADEMIE », une trouvaille du ministère du commerce pour déceler les solutions du commerce électronique portées par des jeunes talents numériques et technologiques au sein des universités et écoles de commerce au Burkina Faso. Pour cette Ire édition de FICEL ACADEMIE, trois des six projets porteurs présélectionnés venant de cinq différentes universités seront primés.

