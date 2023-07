Baccalauréat, session 2023 : 44,49% de réussite dans la Boucle du Mouhoun

La région de la Boucle du Mouhoun a enregistré pour le baccalauréat session 2023, un taux global de succès de 44,49% dont 44,20% pour les filles et 44,75% pour les garçons.

Sur un effectif de 9 783 candidats présentés à l’examen du Baccalauréat, session de 2023 dans la région de la Boucle du Mouhoun, 9 516 ont pu effectivement prendre part aux épreuves, soit 267 candidats absents. Au premier tour, la région enregistrait 2 984 admis dont 1 327 filles pour un taux de réussite de 31,26%. Le second tour a vu 4 234 admis. Ce qui porte le nombre total des admis à 7 218, soit un taux global de réussite de 44,49%. A l’analyse des résultats par province, le Mouhoun vient en tête avec 1 798 admis, soit un taux de 45,90%, suivi du Sourou avec un taux de 45,05%. La troisième place est occupée par la province des Balé qui enregistre un taux de 44,60%, le Nayala occupe la quatrième place avec un taux de 42,06% et la Kossi ferme la marche avec un taux de 40,79%, la province des Banwa (Solenzo), la 6e province de la région n’ayant pas enregistré des candidats au BAC 2023.

De l’avis du directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire (DREPS) de la Boucle du Mouhoun, Denis Vimboué, la réussite à l’examen du Baccalauréat dans la région est le symbole de la résilience de tous les acteurs. « Avec l’engagement des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des examinateurs et des candidats, les examens se sont bien déroulés dans la région », a-t-il précisé. L’insécurité dans la région de la Boucle du Mouhoun est la principale épine au pied de l’administration éducative de la région et la baisse du nombre de candidats aux différents examens scolaire de la session de 2023, selon les premiers responsables. Le cas des Banwa, selon les explications, est lié au long moment d’arrêt des cours dans cette province. Certains élèves, avec le concours des parents d’élèves et des forces vives de leur localité, ont développé des initiatives pour rejoindre des zones plus sécurisées afin de poursuivre les cours tout en présentant des candidats aux différents examens dans leur nouvelle localité. « Après la libération de la province des Banwa, certains établissements ont connu une reprise des cours mais la période des inscriptions aux différents examens surtout du secondaire était échue », a indiqué le directeur régional en charge de l’enseignement. Seul le Lycée Privé Dominique Syano Konaté, a poursuivi M. Vimboué, a présenté ses candidats au nombre de 13 pour la série A4 et 32 pour la série D soit un total de 45 candidats présentés. Au résultat final, la série A4 a enregistré un taux de 33,33% et la D, 25,58% ce qui donne un total de réussite de 25,58% pour cet établissement de la Province des Banwa.

Stanislas BADO AIB/Mouhoun