Ballon d’Or 2023 : Quatre joueurs africains dans la liste des 30 nominés

Le Camerounais André Onana, joueur de Manchester United, l’Egyptien Mohamed Salah de Liverpool, le Nigérian Victor Osimhen de Napples et le Marocain Yassine Bounou de AI-Hilal en Arabie Saoudite et précédemment au FC Séville, sont les quatre africains qui défendent les couleurs du continent africain dans la course au ballon d’or France Football cette année. Ils figurent dans la liste des 30 nominés du Ballon d’Or 2023 dévoilée hier 6 septembre par le magazine France Football. Ils peuvent donc prétendre à la prestigieuse distinction individuelle des footballeurs évoluant dans un championnat européen.

Sidwaya.info