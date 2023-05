Beijing-Tianjin-Hebei : Xi Jinping appelle à faire de la région une pionnière dans la poursuite de la modernisation chinoise

Lors de sa tournée dans la province de Hebei, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale, Xi Jinping, a présidé un symposium sur la promotion en profondeur du développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei et effectuer plusieurs visites.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale était en tournée dans la province de Hebei dans le nord de la Chine où il a présidé un symposium sur la promotion en profondeur du développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei.

À l’occasion, il a salué les réalisations du développement économique et social du Hebei obtenues depuis le 19e Congrès national du PCC. Selon Xi Jinping, conformément aux décisions et dispositions du Comité central du PCC, la région Beijing-Tianjin-Hebei a obtenu de nouveaux résultats remarquables.

À l’en croire, l’innovation scientifique et technologique ainsi que le développement industriel de la région ont atteint un niveau plus élevé.

« La construction de la Nouvelle Zone de Xiong’an a récolté ses premiers succès importants et les travaux consistant à soulager Beijing des fonctions non liées à son statut de capitale ont commencé à porter des fruits », a-t-il apprécié.

Tout en saluant les résultats obtenus, le président chinois a relevé la nécessité de renforcer les enquêtes et les recherches et comprendre de façon approfondie les besoins des masses afin de résoudre effectivement les problèmes d’intérêts qui préoccupent le peuple pour lui donner un plus grand sentiment de gain, de bonheur et de sécurité.

Il est par ailleurs important selon lui d’accélérer la mise en place des services publics bâtis et partagés, de renforcer la politique prioritaire de promotion de l’emploi et stimuler un emploi plein de meilleure qualité dans la région Beijing-Tianjin-Hebei.

« Il faut développer la construction de complexes médicaux, étendre les projets de soins aux personnes âgées et redoubler d’efforts dans la construction des projets clés de conservation et de restauration écologiques », a indiqué le président.

En outre, le renforcement de la coordination en matière d’innovation entre les industries s’avère également important selon Xi Jinping.

« Il faut concevoir un nouveau mode de coordination entre les entreprises, les établissements d’enseignement et les institutions de recherche, et augmenter l’efficacité et la proportion de la transformation des réalisations scientifiques et technologiques au sein de la région », a-t-il estimé.

Selon Xi Jinping, il faut continuer d’accélérer davantage le développement des transports et d’autres infrastructures, et promouvoir de manière approfondie la coordination intrarégionale.

« Le Hebei doit exploiter pleinement son avantage géographique dans la ceinture Beijing-Tianjin et créer des couloirs économiques pour relier à partir de différentes directions Beijing et Tianjin qui doivent, de leur côté, renforcer leur soutien pour aider les zones éligibles au Hebei à absorber les retombées scientifiques et technologiques de Beijing et de Tianjin, ainsi que le transfert d’industries. Il faut accélérer la réforme du système et du mécanisme et l’ouverture au monde extérieur, déployer des efforts considérables pour optimiser l’environnement commercial, ainsi que communiquer et s’associer activement avec d’autres régions du pays et de l’étranger, afin de former des fleurons de l’ouverture au niveau national », a déclaré le président.

Il a souligné qu’il faut raffermir la confiance, maintenir la détermination, renforcer la capacité à saisir les opportunités, relever les défis, résoudre les crises et saisir les opportunités, coordonner le développement et la sécurité, promouvoir les diverses tâches avec un état d’esprit plus dynamique et plus entreprenant, faire avancer le développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei à un nouveau palier, pour s’efforcer d’en faire une région pionnière et une région de démonstration de la modernisation chinoise.

Lors de sa tournée dans la province de Hebei Xi Jinping, accompagné de Ni Yuefeng, secrétaire du Comité du PCC pour la province du Hebei et de Wang Zhengpu, gouverneur de la province, s’est rendu successivement à Cangzhou et à Shijiazhuang, pour visiter des zones rurales, un port et un institut de recherche scientifique en s’informant sur le terrain du développement coordonné de la région Beijing-Tianjin-Hebei.

Synthèse de Nadège YAMEOGO