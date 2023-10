Bio-express du lieutenant-colonel Kouagri Natama, nouveau patron de la Gendarmerie

Le lieutenant-colonel Kouagri Natama est né le 07 août 1966 à Matiacoali, dans la province du Gourma, région de l’Est. Il est incorporé en octobre 1989 au sein des Forces armées nationales (FAN) et titularisé élève-gendarme pour le compte de la 23e promotion où il passe successivement les grades de gendarme en 1990, maréchal des logis en 1996, maréchal des logis-chef en 1999. Sa détermination va le conduire, à la suite d’un concours professionnel, à intégrer en 2000, le cours de formation d’officier de gendarmerie à l’Ecole des officiers de Gendarmerie nationale (EOGN). A l’issue de cette formation, il sera nommé sous-lieutenant en 2002 ; lieutenant (2005) ; capitaine (2010) ; chef d’escadron (2014) ; et lieutenant-colonel en 2019.

Le lieutenant-colonel Kouagri Natama est titulaire d’un master en relations internationales, option sécurité et défense de l’Université de Nouakchott et du Brevet d’etudes militaires supérieures au Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Il a participé à plusieurs stages et cours de haut niveau en Afrique et partout dans le monde tels que le cours d’Etat-major au Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) au Royaume du Maroc, du diplôme de directeur opérationnel et directeur d’enquête pour unité judiciaire pour la sécurité intérieure et le maintien de la paix, le stage de formation des formateurs sur le « Renseignement dans la lutte contre les nouvelles formes de criminalité en Afrique de l’Ouest et du Centre » au CRFLD, à Grand-Bassam en République de Côte d’Ivoire.

L’obtention de toutes ces qualifications lui ont permis d’assumer d’importantes fonctions de commandement qui lui confèrent une solide expérience. Le lieutenant-colonel Kouagri Natama a occupé plusieurs fonctions. Il s’agit, entre autres commandant d’escadron adjoint à l’Escadron mobile N°1 de Ouagadougou (2002-2003); commandant la compagnie de gendarmerie de Tenkodogo (2005-2008); commandant du groupement de gendarmerie départementale de Kaya (2012-2013); commandant le groupement de gendarmerie départementale de Kaya (2019-2020) et commandant la première région de gendarmerie à Kaya (2021-2022). Il a aussi participé à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, la Mission des Nations unies pour la justice en Haïti et la Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ECOMIB). Officier de l’Ordre de l’Etalon, il est également décoré de la médaille d’honneur militaire, de la médaille du G5 Sahel et des médailles commémoratives avec agrafe Haïti et Guinée-Bissau. Le lieutenant-colonel Natama Kouagri s’exprime en français, en anglais, gulmancema et mooré. Il est marié et père de quatre (04) enfants.

La Rédaction