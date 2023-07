Bittou : des jeunes patriotes font œuvre utile

Il a été rapporté à Kantigui qu’à l’appel du Mouvement des jeunes patriotes de Bittou, la population de cette localité est sortie nombreuse, le samedi 8 juillet 2023, pour des travaux d’intérêt commun. Selon la source de Kantigui, celle-ci s’est mobilisée, comme un seul homme pour débroussailler les abords de la route nationale 16, en l’occurrence l’axe Bittou-Cinkansé.

A ce qui se dit, sur cet axe, de nombreux arbres limitaient la visibilité et servaient aussi de cachettes à certains Hommes armés non identifiés (HANI) ou bandits de grands chemins quand ils voulaient commettre leurs sales besognes. Kantigui salue cet acte citoyen dans la mesure où l’initiative va contribuer à lutter contre le grand banditisme sur la RN16.

Lycée Nelson-Mandela : un projet de redéploiement qui inquiète

Dans ses promenades, Kantigui a eu vent d’un prochain redéploiement des enseignants du Lycée Nelson -Mandela de Ouagadougou. Voulant en savoir plus sur ce projet qui inquiète le personnel, une source a confié à Kantigui que cette décision serait motivée par le peu d’élèves dans les classes dudit établissement.

L’informateur de Kantigui se souvient que la fermeture du Lycée Philippe- Zinda-Kaboré avait causé d’énormes difficultés tant aux parents d’élèves qu’aux enseignants et bon nombre d’élèves n’auraient pas pu être réaffectés. Par-delà, Kantigui invite les acteurs de l’éducation à trouver un terrain d’entente en privilégiant des solutions consensuelles.

Nouna : un seul médecin pour tout le CMA

Kantigui, en rendant visite à un malade au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Nouna, a été interpellé par un attroupement devant le bureau d’un médecin. En voulant bien comprendre les raisons de cette situation, il lui a été confié qu’il s’agit de malades qui attendent d’être consultés par le seul médecin qui est toujours en service dans ce centre de santé.

En effet, il est revenu à Kantigui que l’équipe cadre du district de Nouna a plié bagages depuis belle lurette, laissant ainsi la population dans la détresse avec déjà des conséquences palpables. Et les populations se demandent ce qui pourrait expliquer cette quasi absence de médecins dans leur localité.

Pour l’heure, selon des informations parvenues à Kantigui, le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) s’attèlerait à adresser une lettre au Médecin chef du district (MCD) de Nouna, lui-même absent, pour présenter la situation aux autorités administratives compétentes de la région et de la province. Cela, afin que des mesures idoines soient vite prises pour remédier à cette situation.

Banwa: Solenzo a besoin d’ambulances

De passage dans les Banwa, Kantigui a appris que la ville de Solenzo ne dispose d’aucune ambulance pour les évacuations sanitaires. Ainsi, quand un malade doit être évacué, il le fait à ses propres frais. L’informateur de Kantigui lui a fait savoir que cette situation est due au fait que les hommes armés non identifiés qui sévissaient en son temps dans la zone ont emporté les ambulances du Centre médical avec antenne chirurgical (CMA) de la ville.

Ce qui rend difficile le travail des agents de santé depuis lors. Kantigui espère que les autorités compétentes se pencheront sur le problème afin d’y remédier. Ce d’autant plus que depuis quelques mois, grâce à l’intervention « musclée » des Forces de défense et de sécurité, la quiétude est revenue à Solenzo et la vie continue de reprendre son cours normal.

Bobo-Dioulasso : des mendiants déguerpis à Diarradougou

En séjour à Bobo-Dioulasso, dans la soirée de vendredi 7 juillet 2023, Kantigui s’est rendu au quartier Diarradougou, non loin du grand marché. A sa grande surprise, il a trouvé que les tables des mendiants aux alentours de la grande mosquée étaient en feu et les talibés chassés par les populations du quartier.

Interrogée sur la raison de leur déguerpissement, une source a expliqué à Kantigui que depuis plusieurs mois, ces mendiants, une fois la nuit tombée, se cachent derrière les tables pour des actes non recommandables entre mendiants et mendiantes. L’interlocuteur de Kantigui a ajouté que d’autres mendiants sont accusés de protéger des délinquants en cachant leurs butins chez eux.

Les habitants du quartier ont donc mis en place une cellule de veille pour suivre de près leurs mouvements et en ont eu la confirmation. C’est ainsi que les « vieux » du quartier ont été mandatés afin de les raisonner, mais leur démarche n’aurait rien changé. Après plusieurs concertations avec les sages du quartier et de la mosquée, les mendiants ont été finalement déguerpis.

