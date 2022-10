Bobo-Dioulasso : un enfant perd la vie dans un accident de circulation

Une femme transportant quatre enfants à moto (dont le plus jeune au dos) a fait un accident avec un camion-remorque transportant du sel, dans la matinée du samedi 29 octobre 2022, au feu tricolore de la Place Tiefo Amoro de Bobo-Dioulasso.

« Je n’ai pas suivi l’action, mais le camion et la moto partait dans la même direction. C’est un bruit qui a attiré notre attention. Quand il y a eu le choc, la femme est tombée avec les enfants. L’enfant qui était à l’arrière de la moto est tombé sur le goudron. Le camion est monté sur lui et il est décédé sur place. La femme et les autres sont tombés au bas-côté du goudron », a témoigné un riverain.

Alertés, les pompiers ont évacué la femme est ses trois enfants à l’hôpital. Jusqu’à 11h30 quand nous quittions les lieux, la police était sur place pour faire les constatations d’usage et réguler la circulation.

